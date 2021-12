Gervonta entre dans le top 10

Avec sa victoire sur Pitbull Cruz, Gervonta a réussi à ajouter les voix qui lui permettent d’entrer dans le TOP du LXL d’ESPN, où Teofimo López n’est plus. Dans ma liste personnelle, d’où vient mon vote, il n’y a pas eu beaucoup de changements. Teofimo Lopez n’était plus sur ma liste et curieusement, Gervonta était là depuis longtemps, je l’avais dans le neuf de mon LXL et après son dernier combat j’ai décidé de le retarder à la dixième place, avançant d’une position à Josh Taylor.

C’est parce que je crois que même si j’ai battu Cruz, il n’était pas aussi dominant que dans les combats précédents, il a laissé des doutes dans sa boxe et devra maintenant faire face à une opposition supérieure pour le prouver si dans ce combat il y avait vraiment des mérites de Cruz ou vraiment Gervonta a menti à d’autres rivaux qu’il a dominés de manière spectaculaire, tels que Leo Santa Cruz et Mario Barrios.

