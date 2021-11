Gervonta et Haney risquent plus de deux ceintures de ferraille

Davis-Cruz et Haney-Díaz joueront dans deux grands combats, mais entourés d’une gestion artificielle et de fausses ceintures. Tout cela changera, pour le meilleur ou pour le pire, après chaque combat. Comme nous l’expliquons dans la vidéo.

HANEY VS. DIAZ

– L’histoire d’une autre fausse ceinture que la franchise Canelo a donné naissance

– Pourquoi Devin Haney est-il favori et devrait-il gagner ?

– Pourquoi, malgré les inconvénients, JoJo Díaz a-t-il une chance de battre Haney ?

DAVIS CONTRE. CROIX

– L’histoire d’une entreprise qui s’appelle Gervonta, les risques et la raison d’avoir choisi Isaac Cruz plutôt qu’une autre.

– Qu’arrivera-t-il à Davis si le Pitbull décroche le jackpot et gagne le combat ?

– Pourquoi, même s’il gagne, après ce combat Davis devrait-il opter pour Lomachenko ou Teofimo López ?

IMPORTANT: Les combats commentés sont les 3 et 4 décembre (vendredi et samedi) et non les 4 et 5 comme mentionné dans la vidéo.