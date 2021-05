Gervonta vs Barrios: Gervonta Davis: “Aller jusqu’à 140 livres est un gros défi mais Barrios n’a affronté personne comme moi”

Gervonta, prêt à affronter Barrios. @MayweatherPromo

Avant leur combat samedi prochain, le 26 juin à la State Farm Arena d’Atlanta, en Géorgie, Devant Mario Barrios, Gervonta Davis a parlé de ce que signifie remonter la division.

«Aller jusqu’à 140 livres est un grand défi, mais j’ai travaillé dur au camp et je suis prêt. Merci à toute mon équipe d’avoir rendu possible cet événement historique. boxe. Assurez-vous d’obtenir vos billets tôt car ce combat se vend définitivement! Continuez à me soutenir et à vous battre pour vous! »Déclara Tank.

De plus, la polémique américaine a remercié l’affection de l’hôte: “Atlanta m’a accueilli à bras ouverts pour mon combat contre Gamboa et j’avais hâte de revenir et de titrer une spectaculaire carte Showtime PPV. Mario Barrios est un champion invaincu, mais il n’a jamais affronté personne comme moi. “