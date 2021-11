Gerwyn Price a remporté le Grand Chelem pour la troisième fois dimanche soir (Photo: .)

Gerwyn Price a martelé Peter Wright 16-8 pour remporter le Grand Chelem de fléchettes dimanche soir et dit qu’il a vu des faiblesses dans Snakebite lors de la finale, qu’il était plus qu’heureux d’exploiter.

Wright a fait de brillantes performances en quart de finale contre Fallon Sherrock et en demi-finale contre Michael Smith pour atteindre la pièce maîtresse, mais n’a pas pu rassembler sa meilleure forme dimanche soir.

En revanche, Price a été excellent, terminant avec une moyenne de 103,90 après avoir également parcouru sa demi-finale plus tôt dans la journée, battant James Wade 16-9 et une moyenne de 102,58.

Incroyablement, Price n’a jamais perdu un match au Aldersley Leisure Village, Wolverhampton, remportant le Grand Chelem les trois fois où il s’y est déroulé.

« Trois ans ici et trois fois j’ai gagné, je suis juste déçu que nous n’ayons pas joué ici l’année dernière », a déclaré le numéro un mondial.

« C’est bien de jouer dans ce lieu, je n’ai jamais perdu ce tournoi ici, j’espère que cela se poursuivra dans les années à venir.

« Je suis ravi de gagner cela, je joue bien et je suis numéro un mondial ! »

Snakebite a terminé la finale avec une moyenne de seulement 91,51 et Price a senti que le numéro deux mondial s’est évanoui de la même manière qu’il l’a fait lorsqu’ils se sont rencontrés lors de la finale du Grand Chelem 2019 et que l’Iceman a gagné 16-6.

« J’ai vu quelques faiblesses chez Peter aujourd’hui, comme la dernière fois que je l’ai affronté en finale, il avait l’air un peu fatigué, un peu déprimé », a déclaré Price.

Price continue son immense record en Grand Chelem (Photo: Lawrence Lustig/PDC)

« J’ai capitalisé là-dessus. Je pense que c’est peut-être pourquoi j’ai gagné si confortablement aujourd’hui. Je pense que Peter n’avait tout simplement pas assez d’énergie, je pense, à la fin.

« Gagner des tournois, gagner des tournois majeurs, le numéro deux de Peter, pour le battre comme je l’ai fait en finale, je suis en pleine confiance en ce moment. C’est le principal dans ce jeu, la confiance.

‘Gagner ce trophée dans ce manoir, je vole maintenant et prêt pour la semaine prochaine [at the Players Championship Finals].’

Wright ne pourrait pas faire grand-chose pour arrêter la marche de Price vers un autre titre du Grand Chelem (Photo : Lawrence Lustig/PDC)

Wright était déçu de n’avoir rien trouvé de comparable à sa meilleure forme contre Price et a convenu avec le champion qu’il n’avait pas l’énergie quand il en avait besoin.

« Je suis arrivé en finale et j’ai joué de belles fléchettes en chemin, et je n’ai aucune excuse, je n’ai pas poussé Gezzy », a déclaré Wright.

«Il est le numéro un mondial, le champion du monde et il a du mal à battre ici. Je ne me suis pas présenté en finale et je suis déçu.’

Il a ajouté : « J’étais juste crevé pour être honnête, je ne me suis pas présenté du tout pour la finale.

« Peut-être que je suis fatigué de laisser tomber les fléchettes en dessous tout le temps, j’ai trouvé ça dur, j’ai l’impression que mon lancer a totalement changé, mais voilà. »



