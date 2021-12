Gerwyn Price choisit son vainqueur du championnat du monde de fléchettes – si ce n’est pas lui

Gerwyn Price a été impressionné par Michael Smith jusqu’à présent à Alexandra Palace (Photo: .)

Gerwyn Price s’attend à être sacré champion du monde pour la deuxième fois en janvier, mais si ce n’est pas lui qui soulève le trophée Sid Waddell, il pense que ce sera Michael Smith.

Price a connu un match passionnant avec Kim Huybrechts lundi, battant le Belge 4-3 lors d’une étape décisive pour continuer à défendre son titre mondial.

L’Iceman se qualifie pour les 16 derniers où il rencontrera Dirk van Duijvenbode pour avoir la chance de jouer contre Smith ou Jonny Clayton en quarts de finale.

Price est de bons amis avec son coéquipier de la Coupe du monde du Pays de Galles Clayton, mais c’est Smith qui a le plus attiré son attention au Championnat du monde jusqu’à présent.

Lorsqu’on lui a demandé qui, selon lui, était sa plus grande menace pour le titre mondial, Price a déclaré: « Je pense que si je ne gagne pas ce tournoi, je pense que Michael Smith le fera.

« Il doit disputer un tournoi, il doit remporter une grosse victoire et il tire vraiment très bien.

« Il s’agit de savoir s’il peut surmonter cette ligne gagnante, mais si je ne la gagne pas, je pense que Michael peut aller la gagner. »

Michael Smith a déjà atteint la finale du Championnat du monde, mais peut-il faire mieux ? (Photo : .)

Bully Boy était en pleine forme lors de sa première victoire contre Ron Meulenkamp, ​​avec une moyenne de 106,32 lors d’une victoire 3-0.

Il a été un peu moins convaincant mais toujours beaucoup trop bon pour Willie O’Connor dans les 32 derniers, où il a obtenu une moyenne de 97,42 pour battre l’Irlandais.

Ses références au titre seront mises à rude épreuve lors des 16 derniers matchs contre Clayton, qui a été à la hauteur de sa facturation d’avant-tournoi comme l’un des favoris après une superbe année qui l’a vu remporter quatre titres télévisés.

Le furet a été poussé durement par Keane Barry lors de son match d’ouverture, mais une moyenne de 103,70 l’a aidé à l’emporter 3-2, avant qu’un 102,56 ne le voit écarter Gabriel Clemens 4-0 lundi.

« Je me sentais bien et je l’ai montré, alors j’espère que ça continue », a déclaré Clayton à Sky Sports après avoir battu Clemens. « Je le prends match par match et j’espère être là à la fin.

«Ça a été une année fantastique pour moi et j’espère qu’elle se poursuivra jusqu’à la fin de ce tournoi.

« J’adorerais récupérer ce trophée, mais j’ai trop de matchs à disputer en premier, donc je le prendrai comme il vient. »



