Gerwyn Price n’a pas eu peur pendant la peur de Ritchie Edhouse mais a dû affronter une foule «dure»

Gerwyn Price a connu un affrontement d’ouverture mémorable avec Ritchie Edhouse (Photo: LAWRENCE LUSTIG)

Gerwyn Price a suggéré qu’il n’avait pas du tout peur contre Ritchie Edhouse au premier tour du Championnat du monde de fléchettes, même si cela ressemblait beaucoup à une peur alors que le champion en titre se battait contre l’outsider et la foule d’Alexandra Palace.

L’Iceman s’est finalement imposé 3-1 contre Madhouse, mais c’était loin d’être simple car l’extérieur a remporté le premier set et menait également 2-0 dans le troisième.

Quelques grosses finitions au bon moment de Price l’ont aidé vers la ligne gagnante, épinglant 130 sur le taureau et à nouveau sur le double cinq alors qu’il finissait par dominer son adversaire.

Le joueur de 36 ans semblait certainement parfois dans les cordes, mais a rejeté l’idée d’être troublé par son adversaire, uniquement par la foule tapageuse d’Ally Pally, qui se mettait sur le dos comme d’habitude.

Je ne sais pas pour une frayeur, mais je me suis laissé tomber le premier set, j’ai raté des tas de doubles, je me suis mis sous pression », a déclaré Price à Sky Sports. ‘Je les ai impliqués [the crowd] et c’est dur !

«Je pense que les deux 130 coups m’ont fait gagner le match, je pense. J’ai particulièrement bien joué, pensai-je, dans les dernières étapes du match, mais j’ai glissé tôt et je l’ai gardé dans le match.

«Ces matchs de fond, vous devez creuser profondément et les traverser, surtout si je garde la foule dans le jeu, surtout avec la façon dont ils étaient aujourd’hui, c’était difficile, mais les deux 130 m’ont gagné ce match.

Sur la foule, Price a plaisanté : « Ils sont définitivement de retour ! J’espère que ces règles changeront au cours des deux prochaines semaines et que je pourrai gagner à nouveau.

«Il y avait un ou deux Gallois mais c’est à peu près tout.

« Non, honnêtement, c’était bien aujourd’hui et comme toujours, pendant que le joueur est là-haut et toujours dans le match, c’est ainsi que la foule sera.

« Je dois être plus clinique, je dois être plus impitoyable, je dois tenter ma chance et simplement les exclure du jeu. »

Prix ​​célébré avec le « un ou deux gallois » dans la foule (Photo : LAWRENCE LUSTIG)

Price a terminé avec une moyenne de 101,28, ce fut donc une belle performance à la fin pour organiser un affrontement au troisième tour avec l’un des Kim Huybrechts, Steve Beaton ou Fallon Sherrock.

Adrian Lewis, qui a organisé un match à succès dès le deuxième tour contre Gary Anderson avec une victoire 3-1 sur Matt Campbell, a également participé à son match d’ouverture lors de la première soirée du Championnat du monde.

« Ce fut un match difficile, il m’a fallu un certain temps pour m’installer », a déclaré Lewis. « J’ai raté trop de doubles dans le premier set et je me disais » oh non, c’est reparti « .

Après avoir chuté au classement, Adrian Lewis doit affronter Gary Anderson au deuxième tour (Photo : LAWRENCE LUSTIG)

« J’ai eu de la pression toute ma carrière ; il n’y a pas plus de pression que de marcher sur les traces de Phil Taylor.

« Il y a six mois, je me suis peut-être mis en colère contre moi-même et j’ai perdu le match, mais j’ai travaillé si dur sur le tableau d’entraînement que je me suis dit » il est temps d’intensifier maintenant « .

« J’ai hâte de jouer Gary. Amenez-le, c’est aussi simple que ça en fait.



