Gestes du pavé tactile Windows Precision disponibles dans Boot Camp

Les gestes du trackpad sont une fonctionnalité très appréciée de macOS, mais si vous vouliez utiliser l’équivalent Windows – les gestes du pavé tactile Windows Precision – vous n’avez pas eu de chance jusqu’à hier.

Microsoft a ajouté les gestes du trackpad en 2013, et il existe une variété de pilotes non officiels pour leur permettre d’être utilisés sur Mac, mais ce n’est que maintenant qu’Apple les a pris en charge en standard via Boot Camp, dans la version 6.1.15 …

Les utilisateurs de Reddit ont été les premiers à remarquer, signalant qu’ils fonctionnent mieux que les pilotes non officiels.

Cette mise à jour fournit :

– Prise en charge du pavé tactile Windows Precision

– Prise en charge d’un simple appui pour cliquer, du coin inférieur droit pour un clic droit, du défilement vers le bas et des gestes à trois et quatre doigts

Un document d’assistance Apple explique que les gestes de précision ne fonctionnent que sur les Mac dotés d’une puce T2.

Sous Windows sur un Mac à processeur Intel, vous pouvez définir les options du trackpad qui affectent le clic, le clic secondaire, le glissement, etc. Selon votre trackpad, vous ne voyez que certaines de ces options de configuration. La prise en charge des pilotes de pavé tactile de précision Microsoft sous Windows est disponible pour les ordinateurs Mac équipés d’une puce Apple T2. Si votre Mac prend en charge ces pilotes, vous pouvez définir des options de pavé tactile de précision à l’aide de Windows ; sinon, vous pouvez définir les options du trackpad à l’aide du panneau de configuration Boot Camp.

C’est-à-dire:

iMac (Retina 5K, 27 pouces, 2020) iMac Pro Mac Pro (2019) Mac Pro (Rack, 2019) Mac mini (2018) MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2020) MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2019) MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2018) MacBook Pro (13 pouces, 2020, deux ports Thunderbolt 3) MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre ports Thunderbolt 3) MacBook Pro (16 pouces, 2019) MacBook Pro (13 pouces, 2019, deux ports Thunderbolt 3) MacBook Pro (15 pouces, 2019) MacBook Pro (13 pouces, 2019, quatre ports Thunderbolt 3) MacBook Pro (15 pouces, 2018) MacBook Pro (13 -pouce, 2018, quatre ports Thunderbolt 3)

Vous pouvez personnaliser les options directement dans Windows ou dans le panneau de configuration de Boot Camp. Apple fournit des instructions pour les deux et note que les éléments suivants sont définis par défaut :

Le sens de défilement par défaut est « Le mouvement vers le bas fait défiler vers le haut » (sens de défilement naturel). Le paramètre de sensibilité par défaut du pavé tactile est « Sensibilité moyenne ». Si vous utilisez le pavé tactile pour jouer, modifiez le paramètre à un niveau de sensibilité plus élevé.

Si vous cherchez à exécuter Windows sur votre Mac, vous trouverez de nombreux tutoriels dans notre guide Boot Camp.

