Gestion de la colère : voici comment apprivoiser un mauvais caractère

Pouvez-vous arrêter d’avoir un fusible court? (Photo : ./Metro.co.uk)

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont capables de rester sereines et surtout, tandis que d’autres (peut-être vous ?) explosent au moindre bouleversement ?

Bien que nous aimerions rester calmes à tout moment, beaucoup d’entre nous trouvent que nous sommes du genre à avoir une mèche courte, enclins à donner le coup d’envoi et à se déchaîner dès qu’une lueur de colère surgit.

Habituellement, ce qui suit est le regret.

Pourquoi avons-nous crié des choses que nous ne pensons pas ? Avons-nous dû devenir tout rouge au visage? Pourquoi étions-nous si dérangés ?

Alors attaquons-nous à cela. Si vous êtes quelqu’un de mauvais caractère, est-ce juste qui vous êtes ? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour rallonger un fusible court ?

Pour Better Living, nous avons demandé aux experts.

Pourquoi certaines personnes ont-elles un mauvais caractère ?

Peu d’entre nous choisissent consciemment de réagir avec rage. Notre tendance à le faire peut être due à un tas de facteurs.

« Parfois, cela peut être temporaire, lié à la faim (faible taux de sucre dans le sang) ou peut-être à un déséquilibre hormonal, ou à une situation de vie actuelle telle que des soucis d’argent », explique la psychothérapeute Lucy Beresford. « Et pour certaines personnes, il peut s’agir d’un comportement appris, après avoir été témoin d’un parent avec un manque de maîtrise de soi lorsqu’il s’agissait de s’exprimer. »

Dee Johnson, psychothérapeute au Priory Hospital de Chelmsford, note qu’avoir un mauvais caractère est comme de nombreuses autres facettes de qui nous sommes, en ce sens qu’il s’agit d’un modèle appris. La colère est souvent un moyen de canaliser d’autres émotions plus dures, comme la peur, l’anxiété, la douleur et la honte.

« Les racines de la colère se trouvent invariablement au plus profond d’une source de sentiments sous-jacents qui n’ont pas été résolus, acceptés ou abandonnés », a déclaré Dee à Metro.co.uk. «Il est important de se rappeler que cela peut être une réponse apprise, que ce soit dans votre environnement d’enfance ou d’adulte – et cela peut donner un sentiment pervers d’auto-apaisement car c’est un exutoire/libération de ce qui se passe en interne.

« Cela peut également donner un sentiment de pouvoir et de contrôle et devient une façon confortable ou acceptable d’être.

«Pour certaines personnes, si elles ont été normalisées à cela ou n’ont pas trouvé un autre moyen de gérer des émotions difficiles et continues lorsqu’il y a une provocation, l’opportunité de libérer à la fois un présent et des trucs du passé refoulés se présentera souvent très rapidement comme une colère explosion.’

La consommation d’alcool ou de drogues peut raccourcir une mèche courte et rendre les réactions plus volatiles.

Il est peut-être temps de faire un changement (Photo : ./Metro.co.uk)

Est-ce qu’avoir un mauvais caractère est une mauvaise chose ?

D’accord, donc cette chose de réponse apprise que nous venons de mentionner. Si vous êtes traité comme si vos réactions de colère étaient acceptables, vous continuerez probablement ce schéma.

Alors pourquoi acceptons-nous et même encourageons-nous les mauvaises humeurs – que ce soit en cédant aux exigences ou en faisant passer un homme en colère comme « puissant » ou « fort » ? Est-ce qu’avoir un fusible court est toujours une mauvaise chose ?

Réponse courte : ce n’est pas une excellente façon d’être, pour vous-même ou pour les autres.

Lucy dit : « Idéalement, dans la vie, il vaut mieux répondre que réagir. Un fusible court est souvent le signe d’une incapacité à contenir ou à traiter les émotions.

« L’impact de cela peut affecter les perspectives d’emploi, les relations intimes, et présente également le risque d’incidents désagréables dans le monde lorsque la personne en colère rencontre des étrangers qui ne sont probablement pas sympathiques. »

Dee ajoute : » Les personnes de mauvaise humeur sont plus susceptibles de se retrouver dans des situations conflictuelles, qui vont rapidement dégénérer. Cela conduit à des problèmes relationnels et interpersonnels, car les personnes en colère peuvent être évitées au fil du temps, sans confiance, craintes et manque de respect – ironiquement, cela ajoute probablement à la colère de cette personne.

L’essentiel est qu’une personne toujours en colère n’est pas quelqu’un qui est content, calme et qui gère ses émotions de la manière la plus saine.

Toute cette colère peut également avoir un impact sur votre corps – Dee note que les effets néfastes d’un excès de colère incluent des problèmes cardiaques, une augmentation de la pression artérielle, des douleurs au cou, un serrement des dents et des problèmes digestifs, grâce à la façon dont la rage pompe les hormones de stress dans tout votre corps. corps.

Pouvez-vous changer un mauvais caractère ?

Oui! « Notre cerveau est un élément merveilleux et sous-utilisé en matière d’émotions et de comportements, alors oui, avec le temps, le soutien et la pratique, la pratique, la pratique – le changement est possible », nous dit Dee.

Retirez-vous de la situation et essayez de respirer (Photo : ./Metro.co.uk)

Comment réparer un mauvais caractère

Décomposons cela en deux sections : comment réduire la colère sur le moment et comment lutter contre la mauvaise humeur à long terme.

Comment gérer la colère sur le moment

« Il s’agit essentiellement de se saisir de l’instant présent et de prendre une grande et profonde inspiration », conseille Lucy. « Éloignez-vous physiquement de la situation si vous le pouvez ; peut-être faire une promenade, ou compter à rebours à partir de cent à rebours en sept, quelque chose pour prendre votre esprit de votre situation et décompresser.

« La colère est physique, il est donc très important de se concentrer sur la façon dont votre corps réagit », convient Dee. « Desserrez les mains et les dents, asseyez-vous, respirez plus lentement par le nez et expirez par la bouche.

« Soyez conscient de la vitesse et du volume de votre voix – toutes ces actions indiquent à votre cerveau de se calmer et de prendre un peu de contrôle, aidant à arrêter les hormones du stress à ce moment-là.

« Si vous pouvez vous en aller, faites-le ! Imaginez que vous ayez besoin des toilettes ou que vous deviez passer un appel.

Comment lutter contre la mauvaise humeur à long terme

Cela prendra du temps et du travail.

Lucy explique : « Avoir un soutien professionnel pour explorer la cause profonde des problèmes de colère est vraiment bénéfique.

« Qu’il s’agisse de découvrir qu’il s’agit d’un mécanisme d’adaptation familial ou que la colère du présent concerne la rage enfouie du passé, cela peut aider à explorer cela dans un environnement sûr afin que vous puissiez laisser la douleur du passé derrière vous. »

L’aide professionnelle peut ressembler à l’exploration de la racine des problèmes de colère, ainsi qu’à la TCC pour apprendre des comportements d’adaptation plus sains.

Dee ajoute : « Apprendre à exprimer et à acquérir une intelligence émotionnelle est un facteur important pour la guérison à long terme.

« Garder une note du moment où vous avez perdu votre sang-froid et réfléchir à la façon dont vous auriez pu le gérer de manière moins agressive peut être utile. L’évaluation est la façon dont nous intégrons l’apprentissage et le changement.

Plus : Santé mentale



« Pratiquez des techniques de relaxation et prenez le temps de vous assurer que vous avez des choses dans votre vie qui vous apportent joie et créativité.

« Envisagez même de trouver des groupes de soutien où vous pouvez vous entraider – c’est un problème très courant.

« Parlez à votre médecin généraliste pour vous assurer qu’il n’y a pas non plus de causes sous-jacentes de santé physique.

« Utilisez un langage plus gentil et plus respectueux envers vous-même et les autres et trouvez des choses quotidiennes pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Remarquez quand quelque chose vous a fait sourire.

« Lorsque nous sommes dans un état permanent d’amertume ou de négatif, l’apitoiement sur nous-mêmes et le ressentiment deviennent notre « modus operandi » général et un tempérament rapide peut en résulter. Alors, pourquoi ne pas essayer de faire un 180 sur votre comportement général ?’

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Comment faire une sieste parfaite – les conseils d’un expert pour mieux dormir



PLUS : Le blocage du temps est-il l’astuce secrète pour rester concentré et faire plus ?



PLUS : Comment améliorer réellement votre mémoire

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();