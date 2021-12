Gestion de la crypto-monnaie : que doivent faire les investisseurs dans un marché volatil dans un contexte d’incertitude politique ?

Les experts ont déclaré qu’investir de petites quantités dans la cryptographie de manière cohérente sur une longue période aiderait à vaincre la volatilité.

Même si les incertitudes politiques concernant la crypto-monnaie en Inde sont loin d’être levées, certaines d’entre elles méritent d’être envisagées pour être incluses dans son portefeuille d’investissement, selon les experts. Cependant, dans les circonstances actuelles, le montant maximum à investir dans la cryptographie ne devrait pas dépasser 5 à 10 % du portefeuille d’investissement total. Cela aussi devrait être le montant qu’il ne regrettera peut-être pas d’avoir perdu.

Participant au webinaire « Gérez votre argent » de Financialexpress.com sur « Crypto en tant que classe d’actifs » le mercredi 22 décembre 2021, les experts ont estimé que les opportunités d’investissement sur le marché des crypto-monnaies deviendraient plus claires une fois que les réglementations appropriées seraient en place.

Le gouvernement indien devait présenter un projet de loi sur la crypto-monnaie lors de la session d’hiver du Parlement, désormais terminée. Selon des rapports récents, le gouvernement pourrait désormais présenter le projet de loi visant à réglementer les échanges de crypto-monnaie et de crypto-monnaie lors de la prochaine session budgétaire du Parlement.

Devriez-vous envisager d’inclure la crypto-monnaie dans votre portefeuille ?

Répondant à la question de savoir si les cryptos valent la peine d’être considérés comme un actif dans son portefeuille, Yash Upadhyay, vice-président adjoint, responsable de la stratégie à l’IIFL, a déclaré : « Une fois que le gouvernement indien et le SEBI auront commencé à réglementer les crypto-monnaies, je de la classe d’actifs dans laquelle les investisseurs doivent investir. En termes de quantité de votre portefeuille devrait être en crypto, cela pourrait être de 5 à 10 pour cent »,

Regardez : Gérez votre argent : la crypto en tant que classe d’actifs

Pas de monnaie réelle

Les experts ont convenu que les actifs cryptographiques sont loin de devenir de véritables devises. Ils peuvent être considérés comme une réserve de valeur. Même pour l’actif crypto le plus populaire – Bitcoin, il faudrait beaucoup de temps pour devenir un véritable mode d’échange, ou une devise comme nous l’appelons dans l’usage actuel.

«Pour que (Bitcoin) devienne une monnaie, il faudrait qu’il passe par un processus d’évolution. Bitcoin est encore au début du cycle de vie d’une monnaie. Aujourd’hui, cela ressemble plus à une réserve de valeur », a déclaré Minal Thukral, vice-président exécutif, croissance et stratégie chez CoinDCX.

Points clés à considérer avant d’investir

Les experts ont partagé plusieurs points à examiner avant d’investir dans la crypto-monnaie.

Si quelqu’un commence à investir dans la cryptographie, les actifs cryptographiques Blue Chip sont quelque chose qu’il devrait examiner au départ. Ces actifs ont une capitalisation boursière importante, ce qui implique que lorsque vous souhaitez vendre vos avoirs cryptographiques, il y aurait des acheteurs disponibles sur le marché pour eux, a déclaré Yash.

Les investisseurs doivent également examiner les cas d’utilisation associés aux actifs cryptographiques, essayer de comprendre le problème qu’ils tentent de résoudre et son potentiel. Pour cela, ils devraient lire le livre blanc et éviter d’investir sur la base des déclarations d’influenceurs de Reddit, Twitter ou des médias sociaux, ont déclaré les experts.

LIRE AUSSI | Comment les 15 principaux prix des crypto-monnaies ont changé pour les investisseurs à long terme en 2021

Pour connaître le potentiel de votre investissement cryptographique, Minal a suggéré qu’il est important de comprendre pourquoi vous investissez en premier lieu. « Comprendre d’abord pourquoi vous investissez ? Si votre décision n’est pas bien documentée et n’est pas davantage axée sur des gains rapides, vous serez plus susceptible de perdre de l’argent », a déclaré Minal.

« Entrez dans la crypto avec une vision à long terme. Commencez avec 2 à 5% au départ, comprenez le potentiel et continuez à investir régulièrement », a-t-il ajouté.

Il est également important de choisir un échange de confiance lors du démarrage d’un investissement cryptographique. Minal a déclaré qu’un échange de confiance ne listerait une pièce qu’après de nombreux examens. Cela minimise le risque pour l’investisseur.

Les investisseurs devraient également examiner la limite du nombre de jetons disponibles d’un actif cryptographique dans lequel ils souhaitent investir. Il existe plusieurs actifs cryptographiques, comme Bitcoin, avec une offre limitée, mais il y en a d’autres comme Dogecoin pour lesquels il n’y a pas de limite maximale. Ainsi, un investisseur finirait par perdre de l’argent s’il investissait dans un actif cryptographique, en espérant que son prix atteindrait le niveau du Bitcoin.

Outre l’offre de pièces, les experts ont en outre déclaré que les investisseurs devraient examiner la crédibilité de la pièce et de ses fondateurs avant d’investir.

« Les décisions d’investissement sont de nature très personnelle. Il faut faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir… Les décisions financières dirigées par le social et le FOMO doivent être évitées. Il faut regarder les informations objectives et l’analyse fondamentale à long terme », a déclaré Minal.

A quoi s’attendre à l’avenir ?

Les experts ont déclaré qu’à l’heure actuelle, il est difficile de prédire la croissance du marché de la cryptographie dans un avenir proche.

Cependant, une crypto avec de bons cas d’utilisation gagnera probablement à long terme. « Mais les investisseurs devraient éviter d’investir en masse dans la crypto à l’heure actuelle. S’ils croient en une crypto, ils devraient le faire d’une manière SIP », a suggéré Yash.

Meilleure stratégie pour minimiser les risques de volatilité

Les experts ont déclaré qu’investir de petites sommes dans la cryptographie de manière cohérente aiderait à vaincre la volatilité.

« Faites une moyenne des coûts en dollars, continuez à investir une somme chaque mois et continuez à le faire pendant des mois ou des années. C’est la seule façon de gérer la volatilité », a déclaré Minal.

Où conserver votre crypto-monnaie ?

Selon Minal, si vous investissez à très long terme, vous pouvez vous tourner vers des portefeuilles matériels pour stocker vos actifs cryptographiques. Cependant, si vous investissez à court terme ou pour de petits montants, un échange de confiance serait une meilleure option.

Si le portefeuille est petit, il n’est pas nécessaire de déplacer les actifs cryptographiques d’un portefeuille d’échange vers un portefeuille matériel. Comme une certaine taxe doit être payée. Cependant, si vous déplacez une somme importante, les frais ne seraient pas un gros obstacle.

Minal a déclaré que les frais de transaction restent fixes, quel que soit le montant que vous souhaitez transférer d’un portefeuille à un autre.

(Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.)



Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.