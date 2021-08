Gestion de la table ronde de Madrid : aperçu de la saison 2021/2022

C’est cette période de l’année – l’aperçu annuel de la saison des tables rondes de Managing Madrid est de retour ! La plupart de nos écrivains se sont réunis pour partager leurs réflexions et leurs prédictions sur la prochaine saison 2021/2022 :

Lucas Navarrete: Le Real Madrid devrait, au moins sur le papier, se concentrer sur un football plus axé sur la possession maintenant qu’il est l’entraîneur. A part ça, Ancelotti a été nommé pour ne pas se plaindre de l’équipe qu’il a donnée, donc je pense qu’il est prudent de supposer qu’il donnera à des joueurs comme Jovic, Rodrygo, Isco ou Odegaard plus de chances de jouer. Je m’attends également à ce que Bale et Hazard jouent des minutes importantes au moins au début de la saison. Ancelotti aime que tout le monde reste impliqué, mais je pense que le plus gros changement sera le flux offensif de Madrid, qui devrait s’améliorer maintenant.

Om Arvind: La plupart des changements seront apportés par un personnel différent mais, espérons-le, un jeu de balle plus rapide et plus décisif et un plus grand niveau de confiance envers les jeunes.

Euan McTear: Je pense que ça apportera peu de changements, pour être honnête. Le passage de Zidane à Ancelotti est plus une relève de la garde qu’une révolution. Je pense qu’on verra encore largement le 4-3-3. Je pense que nous verrons encore largement Modrić-Casemiro-Kroos. Je pense que nous verrons encore largement un dressing heureux. Je pense que nous verrons encore peu de changements majeurs dans le jeu. Mais, je m’attends à une approche légèrement moins prudente de la part d’Ancelotti, peut-être moins à l’égard de Casemiro. Je m’attends également à ce qu’il prenne la Copa del Rey plus au sérieux que Zidane ne l’a jamais fait. De plus, nous aurons beaucoup plus de contenu de conférences de presse avec le bavard Ancelotti. Alors, restez à l’écoute de Managing Madrid pour cela.

Matt Wiltse: L’Italien a été nommé candidat à la continuité, donc plutôt que d’apporter un changement radical, je pense que nous verrons davantage la même chose de Carlo. Sa nomination peut insuffler une nouvelle vie à des gars comme Isco et Bale – sans nouvelles recrues, c’est un domaine dans lequel certains s’accrochent à l’espoir. Sur le plan tactique, je pense qu’il y aura une plus grande fluidité dans l’attaque du Real Madrid. Nous avons déjà vu des contre-attaques rapides comme l’éclair en pré-saison et nous ne serions pas surpris de voir Ancelotti se concentrer sur la création d’opportunités de but à travers les transitions.

Euan McTear: Je peux dire personne ? Ouais, je vais dire personne. Au cours de chacune des trois saisons de Liga depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Benzema a marqué au moins 30% des buts du Real Madrid. Il était de 21 buts pour 33,3% en 2018/19, 21 buts pour 30,0% en 2019/20 et 23 buts pour 34,3% en 2020/21. Au cours de chacune de ces saisons, ces chiffres ont placé Benzema dans le top six de tous les joueurs de LaLiga pour le pourcentage de buts d’une équipe. Iago Aspas du Celta Vigo est le seul autre joueur à avoir également figuré dans le top six de cette catégorie lors de chacune des trois dernières saisons. Le fardeau des buts de Benzema a été ridicule et je ne vois aucun moyen – à part l’arrivée de Kylian Mbappé – qu’il soit allégé.

Om Arvind: Je suis sceptique qu’il y ait un joueur comme ça qui monte en puissance. Si j’étais obligé de choisir, j’irais avec Rodrygo ou Bale

Matt Wiltse : Cela a été les grandes questions pendant deux saisons consécutives. Perdre Sergio Ramos signifie qu’il y a encore moins de menace de but. Malheureusement, je ne pense pas que Jovic ou Mariano auront un grand rôle à jouer cette saison, donc le fardeau incombe à des joueurs comme Rodyrgo, Bale et Hazard. Si les noms susmentionnés peuvent rester en forme – hautement improbable – alors il devrait y avoir au moins 15 à 20 buts entre les deux. Sinon, je pense que ce sera une autre saison de buts en dessous de la normale.

Lucas Navarrete: L’espoir est que Hazard et Bale puissent rester en bonne santé (oui, je sais). À mon avis, ce n’est pas un scénario très réaliste et voir d’autres joueurs comme Rodrygo, Asensio ou Vinicius marquer efficacement serait surprenant, donc je pense que le Real Madrid sera en difficulté dans ce département, bien que la concentration d’Ancelotti sur le jeu offensif devrait aider un peu.

Om Arvind: Espanyol.

Matt Wiltse : Du 24 novembre au 12 décembre sera le premier véritable défi. Nous avons 3 matchs de Liga – contre Séville (à domicile), contre la Real Sociedad (à l’extérieur), contre l’Atletico Madrid (à domicile) avec 2 matches de Ligue des champions avant le match de Séville et après le match de la Real Sociedad. Je pense que le jeu de la Real Sociedad sera plus délicat que la plupart ne s’y attendent. À Anoeta avec des matchs sans doute plus importants entre les deux, l’équipe devra conserver sa concentration et son niveau physique optimal pour obtenir un résultat positif.

Lucas Navarrete: Match d’ouverture à l’extérieur contre Alaves et les deux prochains matchs. Le Real Madrid entame sa saison de Liga 2021-2022 avec trois matchs d’affilée en raison des travaux au Bernabeu. Madrid a été décevant cette pré-saison et certains joueurs clés sont soit blessés, soit en mauvaise condition physique à cause de la courte pré-saison, donc l’équipe pourrait très bien perdre des points dans tous ces trois matchs et ce ne serait pas un énorme choc .

Euan McTear: Journée 4 : Celta Vigo à domicile. Je pense que c’est un jeu de peau de banane pour plusieurs raisons. Même si le Real Madrid fera son retour tant attendu au Bernabéu, cela apporte ses propres défis. Ils sont absents depuis si longtemps que le Bernabéu sera le moins connu des Blancos depuis son inauguration en 1947. Même avec environ 30 000 fans, ce sera le match à domicile le plus surréaliste. De plus, ce match est également juste après la pause internationale et cela apporte toujours des défis pour le Real Madrid, surtout si Benzema est également absent avec la France. Ensuite, il y a le fait que le Celta Vigo est juste une très bonne équipe. Ils avaient le sixième meilleur record de Liga la saison dernière après la nomination d’Eduardo Coudet et maintenant ils ont eu une pré-saison complète pour travailler avec cet entraîneur et ils ont fait des signatures intéressantes. Du coup, je me méfierais d’espérer une confortable victoire à domicile lors de ce premier match retour au Bernabéu.

Matt Wiltse : Eden Hazard laisse derrière lui ses blessures et devient l’un des premiers noms de la feuille d’équipe dès la seconde moitié de la saison.

* Bonus à long terme : Ivan Morante poursuit une meilleure carrière qu’Antonio Blanco. Mentionné sur une cosse de patron, mais mis par écrit !

Lucas Navarrete: Madrid termine la saison sans trophée comme en 2020-2021 mais joue un style de football plus attrayant. Je ne sais pas si cela peut être considéré comme une prise de vue, alors mon autre prise de vue est la suivante : Miguel Gutierrez s’impose comme le partant incontesté de l’équipe au poste de LB.

Euan McTear: Le Real Madrid va gagner la Liga et, voici la partie de prédiction audacieuse, ils la gagnent avant la dernière journée. Je suis vraiment convaincu que c’est l’année où Ancelotti complète sa série de titres de champion, ayant remporté des championnats en Italie, en Angleterre, en France et en Allemagne, mais jamais en Espagne. Barcelone ne sera pas aussi compétitif que d’habitude, maintenant qu’ils ont perdu Messi. Je pense que l’Atlético Madrid visera une autre manche en Ligue des champions, après avoir gratté cette démangeaison de la Liga l’année dernière. Séville peut vraiment concourir pour le titre, mais je pense qu’ils échoueront aussi. Je pense que le Real Madrid remporte le championnat cette année et le gagne avec au moins une manche à jouer. Je ne pense pas que cela descende jusqu’au dernier jour cette fois. Vous m’avez tous traité de fou pour avoir dit la même chose avant 2019/20. Voyons ce qui se passe cette fois.

Om Arvind: La crise des blessures ne s’améliore pas beaucoup par rapport à la saison dernière.

Lucas Navarrete:

A. Courtois – héros méconnu

B. Rodrygo – MIP

C. Benzema – MVP

Euan McTear:

A) Héros méconnu de la saison

Nacho. Nacho a joué plus de 2 000 minutes au cours d’une saison de Liga seulement deux fois auparavant, et je m’attends à ce que ce soit la troisième. Avec le départ de Sergio Ramos et Raphaël Varane, il y aura beaucoup de minutes disponibles à l’arrière central. Même si David Alaba et Éder Militão sont les titulaires, le troisième choix Nacho aura encore beaucoup de minutes et je m’attends à ce qu’il fasse aussi bien que jamais, et ce avec presque aucune reconnaissance.

B) MIP (le plus amélioré)

Isco. Habituellement, le joueur qui s’est le plus amélioré au cours d’une saison est un jeune qui a enfin cette année de percée. Mais, pour moi, je vais pour Isco pour MIP. Je pense que le milieu de terrain a une deuxième vie de footballeur en lui et qu’Ancelotti peut tirer le meilleur de lui, donc je pense qu’il laissera le nadir de la saison dernière derrière lui et redeviendra un membre important de l’équipe.

C) MVP

Benzema. Il sera le meilleur buteur. Il sera la raison pour laquelle le Real Madrid gagnera. Il sera le MVP.

Om Arvind:

A) Carvajal – héros méconnu

B) Rodrygo – MIP

C) Benzema – MVP

Matt Wiltse :

A. Héros méconnu : Thibaut Courtois. Le Belge a rempli à la perfection le rôle de héros méconnu au cours des dernières années.

B. Rodrygo Goes : J’ai dit que Rodrygo serait MIP la saison dernière, et avant sa blessure, il était en route. Il s’est développé en tant que super remplaçant sur le banc au cours de la première moitié de la saison, fournissant un certain nombre de passes décisives. Carlo semble aimer le Brésilien et je pense que cela pourrait être l’année de croissance exponentielle.

C. Karim Benzema : Sans KB9, l’attaque du Real Madrid crache. Il est le leader de ce club avec le départ de Ramos et sera crucial si l’équipe veut remporter des trophées cette saison.

Matt Wiltse :

La Liga : 2e (vainqueurs de l’Atleti)

UCL : Quarts de finale

Copa Del Rey : Finale (2e)

Om Arvind:

Liga : 2e

UCL : Quarts de finale

Copa Del Rey : demi-finales

Lucas Navarrete:

La Liga : 2e derrière l’Atletico

UCL : éliminé en quarts de finale

Copa del Rey : éliminé en demi-finale

Euan McTear:

Classement en Liga :

1. Real Madrid

2. Atlético Madrid

3. Séville

4. Barcelone

Coupe : Séville

UCL : PSG