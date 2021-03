Gestion d’entreprise 101: Accessibilité – Conservative Daily News ⋆ .

Ces jours-ci, les entreprises de tous les secteurs ont commencé à prendre conscience de l’importance d’établir et de développer une culture axée sur l’accessibilité. Non seulement cela peut aider à renforcer l’engagement et la performance des employés en créant un espace de travail inclusif. Mais ce faisant, cela contribuera à élever la productivité opérationnelle globale d’une entreprise. Cependant, transformer une organisation et la rendre plus accessible n’est en aucun cas une tâche facile. Afin de vous aider à atteindre cet objectif, nous avons répertorié les étapes qui vous permettront de développer la prise de conscience et le soutien dont vous avez besoin pour mettre en œuvre une culture centrée sur l’accessibilité au sein de votre entreprise.

1. Rassemblez votre équipe

Pour faire de l’accessibilité une culture de votre entreprise, vous devez d’abord constituer une équipe d’individus partageant la même passion pour cet objectif. Le groupe peut être composé de n’importe qui – qu’il s’agisse de concepteurs ou de gestionnaires. Cependant, ils doivent tous être intéressés par la création d’une expérience d’accessibilité pour l’organisation. Bien que la profondeur des connaissances et de l’expertise de chacun puisse vous aider, vous n’avez pas à vous en préoccuper trop à ce stade; au fur et à mesure que le groupe continue de travailler ensemble, chaque membre grandira. L’important est qu’ils comprennent tous comment les pratiques et les outils d’accessibilité peuvent affecter leurs rôles respectifs dans l’entreprise. Par exemple, un logiciel de sous-titrage peut être intégré dans des plates-formes de conférence Web pour améliorer l’engagement. Ou comment ceux qui occupent des rôles de leadership peuvent utiliser des stratégies spécifiques pour encourager plus de productivité.

2. Déterminez les valeurs fondamentales et les objectifs de votre équipe

Une fois que vous avez réuni une équipe pour diriger le développement de la culture, l’étape suivante consiste à déterminer les valeurs fondamentales et les objectifs que vous cherchez à atteindre. Par exemple, vous pouvez commencer par centrer vos valeurs sur la mise en place d’un environnement de travail sûr et inclusif pour offrir à vos employés une bien meilleure expérience et les motiver à mieux performer. En termes simples, ces valeurs vous serviront de guide et vous donneront des orientations pour que vos décisions vous orientent vers l’objectif souhaité d’accessibilité. Mais n’oubliez pas de tout documenter et de le rendre disponible. Il sera beaucoup plus facile pour tout le monde de vous suivre.

3. Réalisez un audit de votre travail avec l’accessibilité

La tâche la plus essentielle dans le processus d’établissement de l’accessibilité dans votre entreprise est sans doute de réaliser un audit de ce que votre équipe a réussi à accomplir. Assurez-vous que vous effectuez un audit approfondi; ne limitez pas votre évaluation à un seul domaine. Et assurez-vous de concentrer vos efforts sur l’amélioration et l’intention – pas seulement sur la conformité. Cela vous permettra non seulement d’en faire le centre de la culture de l’entreprise. Mais cela vous aidera également à consolider un état d’esprit de croissance au lieu de simplement cocher des éléments de votre liste de contrôle.

L’accessibilité est beaucoup plus importante dans la croissance et le développement d’une entreprise que les gens ne le pensent. Et en suivant les étapes mentionnées ci-dessus, vous aiderez votre organisation à devenir plus accessible et, à son tour, augmenterez ses chances de succès, que vous dirigiez une startup ou une petite entreprise.

Lien source