Gestion des rendements G-Sec supprimés – The Financial Express

C’est le bon moment pour RBI de revoir les mécanismes internes des banques pour éviter la tentation d’une mauvaise évaluation du risque dans un scénario de liquidité facile.

Par Ashish Kapur

Les taux de référence G-Sec, auxquels d’autres taux de prêt sont intimement liés, devraient idéalement refléter les taux réels du marché – afin d’encourager une canalisation constructive de l’épargne financière vers les besoins d’investissement de l’économie. Si la fixation de rendements G-Sec bas est la prérogative de la Banque de réserve de l’Inde (RBI), le refroidissement évident des coûts d’emprunt du gouvernement étant un gros gain, cela a également des conséquences négatives, ce qui devient de plus en plus déconcertant.

Tout d’abord, la suppression des taux de référence en vue de financer les déficits à bon marché fait baisser les taux d’intérêt associés dans l’économie. Les taux de dépôt bancaires plus bas qui en résultent et les petits coupons d’épargne en sourdine deviennent ainsi un résultat négatif. L’annonce récente et le retrait rapide de la petite réduction du taux d’épargne de 50 à 110 points de base pour le trimestre de juin 2021 vient comme un répit pour la circonscription des épargnants, composée en grande partie de seniors et de retraités, après le choc d’environ 1% de réduction moyenne l’année dernière. .

Pour financer efficacement les emprunts publics, RBI a veillé à ce que les rendements de la G-Sec soient modérés en jouant des instruments d’assouplissement quantitatif à sa disposition, comme l’opération Twist – d’importantes infusions de liquidités qui maintiennent les rendements artificiellement bas en vendant des bons du Trésor à court terme pour acheter à plus long terme ceux-ci, faisant ainsi baisser les taux d’intérêt à long terme – aidant sans aucun doute les emprunteurs, mais brisant le dos des épargnants finaux qui gagnent des revenus d’intérêts inférieurs, encore rongés par la hausse de l’inflation, puisque finalement les faibles taux d’épargne sont liés aux G-Secs.

Deuxièmement, avec la RBI injectant des liquidités via l’opération Twist et les récentes opérations d’open market comme le G-Sec Acquisition Program (G-SAP) pour réduire les rendements, les prix des obligations qui sont inversement proportionnels aux rendements ont par conséquent augmenté. Oubliez les marchés boursiers, même les marchés des devises semblent nerveux!

Alors que les investisseurs trouvent de plus en plus que les taux sont peu attrayants, le différentiel de rendement des obligations s’incline et augmente le coût de possession de la devise à faible rendement. La dépréciation de la roupie en avril semble suivre ce scénario et semble être une autre conséquence involontaire de la maîtrise des coûts d’emprunt du gouvernement en supprimant les rendements du G-Sec. Avec le réchauffement des prix des produits de base et les fréquentes turbulences du brut au Moyen-Orient qui s’ajoutent à la facture des importations et à l’effet inflationniste net, la roupie restera probablement volatile à court terme et la RBI devra peut-être intervenir fréquemment pour s’assurer que de fortes entrées institutionnelles à l’étranger qui ont jusqu’ici soutenu la roupie n’est pas inversée.

La question théorique est de savoir si une augmentation de 25 à 30 pb du rendement de référence du G-Sec au fil du temps peut être si catastrophique sur le plan budgétaire, et quelle est l’importance du compromis compte tenu à la fois des marchés monétaires et des marchés des devises? La RBI utilisant des munitions uniquement pour plafonner les rendements obligataires peut être la mauvaise bataille sur laquelle se concentrer, car la dynamique de l’offre et de la demande suggérerait de laisser les taux de référence remonter en douceur, tout comme ses propres interventions sur le marché des devises.

Le troisième compromis à évaluer est la baisse de l’épargne intérieure au cours de la dernière décennie, qui a un impact défavorable sur le taux d’investissement.

Le taux d’épargne intérieure brute de l’Inde, qui était de 34,6% du PIB en FY12, est tombé à 30,1% en FY19 contre environ 45% en Chine. L’épargne des ménages en actifs financiers / physiques, qui constitue environ 60% de l’épargne brute, est passée de 23,6% du PIB en FY12 à 18,2% en FY19. Il est peu probable que le niveau d’épargne change sensiblement au cours des exercices 21 et 22, car les moyens de subsistance sont affectés par la perte d’élan, la contraction de la contribution de la main-d’œuvre, la mobilité restreinte et les restrictions périodiques de verrouillage / deuxième vague.

Théoriquement, une baisse du taux d’épargne conduit les entités indiennes à accéder à plus de capitaux à l’étranger, augmentant ainsi la dette extérieure et les déficits des comptes courants. Certes, les entrées record de l’étranger au cours de la deuxième moitié de l’exercice 21 ont été les bienvenues, mais il n’y a aucune certitude quant à l’avenir. L’importance d’augmenter le taux d’épargne à long terme pour soutenir les investissements ne saurait être surestimée. Pour encourager l’épargne, en particulier dans les actifs financiers, les rendements nominaux des dépôts bancaires et la petite épargne devraient compenser de manière significative les épargnants finaux.

Enfin, l’impact de la suppression des taux de référence sur le risque de tarification erronée par les prêteurs et le problème des créances douteuses qui en résulte ne peut être ignoré. Les prêts mal évalués à certains secteurs avec des billets de plus grande taille, outre le laxisme dans l’évaluation des emprunteurs pour les régimes publics, associé à des pratiques de prêt mauvaises / contraignantes aggravent le risque systémique global. Il est impératif de fixer le bon prix du crédit, de baser le capital d’investissement disponible et le coût réel du capital, en plus d’une analyse complète des nuances sectorielles et du risque de contrepartie.

Les états financiers riches en actifs en faisant un candidat idéal, le crédit bancaire à l’industrie se situait à un niveau impressionnant de 40% jusqu’à environ FY16. Cependant, la contribution des services au PIB devenant dominante, associée à la réduction accélérée des transactions en espèces / non documentées à l’ère de la TPS numérique, le décaissement des crédits au secteur des services augmente progressivement, avec un potentiel de hausse élevé.

Compte tenu de l’évolution de la contribution sectorielle au PIB de l’Inde, il y a également un changement dans la dynamique de l’allocation des crédits non alimentaires dans les secteurs de l’industrie, du commerce de détail, des services et de l’agriculture, qui s’élevait respectivement à 29%, 29%, 28% et 13% en Février 2021 selon une analyse récente des données RBI par QuantEco Research. C’est le bon moment pour RBI de revoir les mécanismes internes des banques pour éviter la tentation d’une mauvaise évaluation du risque dans un scénario de liquidité facile.

Les possibilités

Maintenant, que peut faire le régulateur bancaire pour bien gérer les paiements et gérer efficacement son rôle difficile de banquier du gouvernement, tout en veillant à ce que les épargnants obtiennent de meilleures conditions sur les dépôts bancaires et les petits dépôts d’épargne?

Pour commencer, il peut être sérieusement envisagé de laisser les rendements de référence augmenter légèrement au fil du temps, ce qui aura un effet de retombée sur les taux des dépôts à terme. Les G-SAP abaissant les rendements à long terme, RBI peut utiliser la voie de la prise en pension inversée pour augmenter les taux à court terme. Bien que cela puisse éventuellement aplatir la courbe des taux, cela plaiderait également en faveur d’une hausse des taux de dépôt à court terme.

Il convient de prendre en considération le changement de référence pour les petites économies ou la dissociation de G-Sec et l’ajustement du coût des repères de financement des dépôts pour permettre aux épargnants de réaliser des rendements nominaux intéressants nets de l’inflation. Enfin, le risque de tarification dans tous les segments des infrastructures, de la fabrication et des services ouvre une marge de manœuvre beaucoup plus grande pour augmenter les taux de dépôt pour les épargnants finaux.

Les défis induits par la pandémie et les dépenses gouvernementales qui en résultent font qu’il est essentiel pour RBI de continuer à jongler correctement avec ses multiples chapeaux pour gérer avec habileté les retombées positives et négatives.

L’auteur est un gestionnaire de trésorerie agréé et un banquier d’entreprise chevronné

