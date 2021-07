Gestion des stocks : les magasins Kirana font peau neuve

Cela a eu un impact sur leurs clients au cours de la deuxième série de verrouillage et l’entreprise a également vu la demande pour sa solution augmenter de 5 fois depuis la première vague. (Image représentative)

La pandémie a peut-être causé de nombreux problèmes, mais une chose positive a été l’accélération de la transformation numérique dans les magasins Kirana. Et cela aussi à une échelle jamais vue auparavant. Ces points de vente de quartier se sont modernisés pour servir les clients omnicanal via téléphone, WhatsApp et même avec une application de commande en ligne de marque. « Alors que certains d’entre eux se sont associés à des agrégateurs de livraison et en ligne, nous avons vu un bon nombre d’entre eux gérer eux-mêmes la logistique de livraison », déclare Kumar Vembu, PDG et fondateur de Gofrugal, une société ERP cloud à croissance rapide pour les commerces de détail travaillant actuellement avec plus de 40000 magasins Kirana à travers l’Inde.

“Ils ont réalisé l’importance de l’audit des stocks au fur et à mesure que leur entreprise se développait”, explique Vembu, qui est également le co-fondateur du fabricant de logiciels d’entreprise Zoho basé à Chennai. « Les kiranas ont généralement été des one-man shows. Ils étaient des experts dans ce qu’ils font à plusieurs reprises. Un propriétaire est responsable de toutes les fonctions du magasin, de la gestion des stocks à la concession de la marque, de la gestion de la demande et de l’offre aux comptes, de la commande à la livraison. Avec l’avènement de Covid, il est devenu presque impossible pour eux de s’adapter et de répondre aux besoins en évolution rapide du marché. Bien que le passage à l’omnicanal les ait aidés à obtenir plus de commandes, l’expérience du dernier kilomètre était cruciale pour eux pour soutenir, concurrencer et développer leurs marchés. L’un des plus grands défis était la nature inappropriée de leur gestion des stocks », informe-t-il.

Avec la numérisation, Kiranas peut désormais se concentrer sur la croissance de son entreprise, être compétitif en fidélisant/acquérir de nouveaux clients, en repoussant les limites car la plupart de leurs opérations sont automatisées et ont un contrôle clair, explique Vembu.

L’équipe marketing de Gofrugal a entrepris une étude au cours du quatrième trimestre 2020 et amélioré plus de 50 capacités de sa solution de gestion et de surveillance des stocks GoSure, sur la base des informations dérivées du premier trimestre 2021. Cela a eu un impact sur leurs clients au cours de la deuxième série de verrouillage et la société a également vu une augmentation de 5x de la demande pour sa solution depuis la première vague.

Vembu déclare : « Gofrugal a toujours travaillé en étroite collaboration avec les détaillants et, sur la base des commentaires/observations, nous avons apporté plus de 50 améliorations significatives de produits avec l’application GoSure. Les améliorations comprenaient des fonctionnalités telles que l’amélioration de l’efficacité de la lecture des codes-barres, le rapprochement des stocks en temps réel, l’identification des mouvements de stock pendant la période de comptage, le suivi de l’efficacité des stockistes, les méthodologies de recomptage des produits, etc.

L’utilisation d’une application mobile pour l’inventaire s’est avérée réduire de 70 % le temps par rapport aux méthodes manuelles, réduire le coût du personnel de 30 % et augmenter l’efficacité de 58 %. Au cours de l’étude, 77 % des détaillants présentaient un écart d’inventaire supérieur à 10 %. L’application de gestion des stocks de GoFrugal, GoSure, a pu aider les détaillants à réduire cet écart à moins de 5 % en un mois seulement. « Lorsque les détaillants ont utilisé GoSure, leur contrôle sur les stocks a augmenté de plusieurs crans et leurs problèmes ont été résolus », explique Vembu.

Au cours de la dernière année, plus de 2000 entreprises ont adopté des solutions de contrôle des stocks et d’audit des stocks perpétuels avec l’application Gofrugal GoSure. Vembu a déclaré : « Nous visons plus de 5 000 entreprises au cours des six prochains mois. Lorsque l’ensemble de l’écosystème kirana adoptera une telle solution de gestion des stocks perpétuelle, ce serait la première étape vers la création d’un équilibre de la chaîne d’approvisionnement, ce qui permettrait à chaque magasin de savoir qu’il a un contrôle à 100 % sur l’inventaire et une précision à 100 % dans ses achats.

