Gestion du podcast de Madrid : après-match de Cadix ; Retour épique de Las Blancas contre Madrid CFF

Cet épisode se compose de deux parties.

Première partie : Cadix après le match, animée par Kiyan Sobhani et Matt Wiltse

Les luttes du Real Madrid contre les blocs bas Problèmes en première mi-temps – qu’avons-nous fait de mal? Le 4-3-3 symétrique avec Hazard à droite Le rôle de Ferland Mendy Pourquoi Hazard a-t-il été meilleur en 2ème mi-temps ? Citations d’avant-match de Carlo Ancelotti sur Hazard Carlo aurait-il lancé Luka Modric s’il était en bonne santé ? Le tacle de Casemiro qui a entraîné un carton jaune Réflexions sur la composition du VAR contre l’Athletic Club mercredi Un trio de milieu de terrain composé de Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Tonit Kroos Lucas Vazquez croise le camée de Luka Jovic sur le banc Et plus encore.

Deuxième partie (54:00) : Las Blancas Podcast, Om Arvind et Grant Little discutent :

Grant prédisant correctement comment la majeure partie du jeu se déroulerait Le changement d’approche offensive de Toril contre Madrid CFF Quel type d’effet le terrain de gazon a réellement eu Le problème historique que Toril doit résoudre Les contradictions entre le personnel idéal et le système tactique idéal Comment gérer Les minutes de Cardona alors qu’elle revient en forme Vicky, 15 ans, préparant notre défense Les faiblesses défensives de Zornoza se manifestant sur le but concédé La performance de Møller à l’écart contre l’excellence de Teresa Comment la blessure d’Olga a changé la formation Que ce soit le défi sur Olga aurait dû aboutir à une carte Maite comme #10 La structure 5-2-1-2/3-4-1-2 modifiant tout en faveur du Real Madrid La saison impressionnante d’Esther jusqu’à présent La magie subtile de Maite pour créer le vainqueur Athenea’s effronterie attachante La finition folle d’Esther sur le troisième but Les implications à long terme de la blessure potentiellement grave d’Olga

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Matt Wiltse (@MattWiltse10)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)