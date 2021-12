Gestion du podcast de Madrid : Benzema Double Bang à San Mames ; Le spectacle Athenea contre le Sporting Huelva

Cet épisode du podcast Managing Madrid vous est présenté par Royal Sonesta Washington DC, où vous devriez réserver votre séjour lorsque vous venez au spectacle en direct que nous faisons à DC ! Billets ici.

Cet épisode se compose de deux parties.

Première partie : Ahtletic après le match, Kiyan Sobhani et Mehedi Hassan discutent :

Était-ce le meilleur onze de départ possible de Carlo Ancelotti ? La performance d’Eden Hazard Le cas des citations d’après-match de Peter Federico Ancelotti sur les buts de Hazard Benzema Le milieu de terrain de Toni Kroos, Fede Valverde, Eduardo Camavinga La performance de Camavinga Le manque de Luka Modric Le couple Eder Militao / Nacho Qu’est-ce qui s’est passé après les buts de Benzema ? Sous-marins et chaos de dernière minute Et plus encore.

Deuxième partie (52:43) : Las Blancas Podcast, Om Arvind et Yash Thakur discutent :

Contrastes entre la première et la deuxième mi-temps La tendance du Real Madrid à commencer les matchs lentement La nécessité d’échanger Babs et Ivana L’espace étrange entre les arrières centraux larges et la structure de transition de Madrid L’erreur tactique clé du Sporting Huelva Revoir le discours d’Esther Le contexte approprié derrière Les difficultés de Nahikari Pourquoi il est si difficile de prétendre qu’Esther est un net négatif Comment le positionnement de Kenti a changé les choses pour Madrid en seconde période Athenea en tant que facteur clé de la différence Pourquoi le partenariat Esther-Nahikari avait l’air mieux après la pause Les avantages d’utiliser Maite dans un environnement avancé rôle Les performances des remplaçants Si Madrid peut réellement faire pression pour le football de la Ligue des champions Derbi Madrileño Et plus

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Yash Thakur (@Odriozolite)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Mehedi Hassan (@MHassanFootball)