Gestion du podcast de Madrid : Benzema et Mbappe battent l’Espagne ; Las Blancas enregistre deux victoires consécutives

Cet épisode se compose de deux parties.

Première partie : Bilan de la finale de l’UEFA Nations League avec Kiyan Sobhani et Matt Wiltse

La relation amour-haine de Kiyan avec la tactique de la France Que s’est-il passé en première mi-temps ? Le travail défensif de Karim Benzema La performance de Rodri Le but de Karim Benzema et sa performance globale Pourquoi Benzema est une licorne La confusion but/hors-jeu de Kylian Mbappe Et plus encore.

Deuxième partie (43:42): Om Arvind et Grant, émission d’après-match pour Real Madrid Femenino contre Eibar

Blessures Actualités sur la sécurité d’emploi de David Aznar Florentino Pérez se soucie-t-il vraiment de l’équipe féminine ? Double standard dans la façon dont les sections masculine et féminine sont gérées Ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas dans le rapport sur les joueurs voulant qu’Aznar soit limogé La formation et Caroline Møller Hansen reprenant Athenea del Castillo Claudia Florentino comme intérieur, encore une fois Comment Eibar a remporté la bataille tactique la première mi-temps Pourquoi le Real Madrid n’a pas pu défendre les chaînes malgré trois défenseurs centraux Notre effort atroce sur le but encaissé Revoir brièvement le débat Esther González contre Nahikari García La performance impressionnante de Caroline Møller Hansen La passe de Rocío Gálvez La volatilité mentale de Las Blancas Le tir d’Eibar eux-mêmes dans le pied avec leurs remplaçants en seconde mi-temps Les changements funky d’Aznar et Ivana Andrés au milieu de terrain défensif L’étincelle d’Athenea sur le banc L’impact de Rocío sur les coups de pied arrêtés Le mojo de Lucía Rodríguez de retour Carla Camacho fait l’histoire à ses débuts Le schéma allitératif de nos jeunes convocations Quoi nous devons faire à l’avenir pour améliorer

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Matt Wiltse (@MattWiltse4)

