Gestion du podcast de Madrid : El Clasico Après-match : 4e victoire consécutive du Real Madrid sur Barcelone

Dans cet épisode, Kiyan Sobhani, Om Arvind et Matt Wiltse discutent :

4e victoire consécutive du Real Madrid au Clasico Le onze de départ de Carlo Ancelotti Notre approche tactique Nos difficultés face à la presse barcelonaise Les balles au dessus de la forme du milieu de terrain du Real Madrid en défense La responsabilité de Casemiro La performance de Toni Kroos Des solutions pour battre la presse du Barça La performance de Vinicius Jr Une panne de David But d’Alaba Briser la séquence où Sergino Dest a raté une énorme chance Barcelone croise l’insistance de Steve McManaman que le Barça était meilleur Rôle de Countinho sur le banc Remplaçants d’Ancelotti Thibaut Courtois presque blessé Carton jaune de Ferland Mendy Gestion du jeu But de Lucas Vazquez Rôle de Marco Asensio hors du banc No Eden La performance de Hazard David Alaba

