Gestion du podcast de Madrid : El Clasico avant-première en direct de Toronto

Dans cet épisode du Managing Madrid Podcast, Kiyan Sobhani, Mehedi Hassan, Rahul Kalvapalle discutent :

La conférence de presse d’avant-match de Ronald Koeman du XI et de Carlo Ancelotti La connexion Ansu Fati – Memphis Depay Comment arrêter les attaques de Barcelone Comment le Real Madrid peut exploiter les ailes de Barcelone Ferland Mendy vs Sergino Dest Options de 2e mi-temps si le 4-3-3 n’est pas travailler Doit-on retourner au pressing ? Le record d’Ancelotti contre Barcelone et l’Atletico Madrid Vinicius Jr contre Oscar Mingueza Pourquoi avons-nous fait revenir Carlo cet été ? Échanges de joueurs au Clasico Comment sommes-nous devenus Madridista Devrions-nous choisir le milieu de terrain Casemiro – Kroos – Modric? Pourquoi le Real Madrid n’a-t-il pas plus de joueurs dans l’équipe nationale espagnole ? Les moments décisifs de Vinicius Devrions-nous nous adapter à Erling Haaland et Paul Pogba? Avec quel manager nous serions ravis de prendre une bière Et plus encore.

Avez-vous apprécié ce podcast ? Veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon pour plus de contenu bonus : Patreon.com/ManagingMadrid.

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Toronto, octobre

Dallas, novembre

New-York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps en maintenant ce site Web, et ses podcasts, en marche.

Hôtes cette semaine :

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Mehedi Hassan (@MHassanFootball)

Rahul Kalvapalle (@Kalvapalle)