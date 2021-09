Gestion du podcast de Madrid : Emergency Camavinga / Date limite / Débuts à Las Blancas UWCL / Loan-tracker Bonanza

Cet épisode réservé aux abonnés du podcast Managing Madrid se compose de deux parties.

Première partie : #DeadlineDay / Loan-tracker avec Kiyan Sobhani et Matt Wiltse

Rapport de scoutisme d’Eduardo Camavinga Ses forces et ses faiblesses Où se situe-t-il ? Peut-il coexister avec Fede Valverde ? Sa meilleure position Comment cela affecte-t-il Marco Asensio ? La non-réponse choquante du PSG Leurs mensonges constants L’horrible mercato de Barcelone Sommes-nous inquiets pour Reinier Jesus ? Sergio Reguilon contre Ismaïla Sarr Takefusa Kubo contre Espanyol Brahim Diaz contre Cagliari Et plus encore.

Deuxième partie (1:01:20): Grant Little et Om Arvind Las Blancas Spectacle d’après-match

Nos réactions immédiates au match et au résultat Quelle était la force de Manchester City dans celui-ci ? Le bon départ de City et les nerfs du Real Madrid Misa est une bouée de sauvetage La nuit difficile de Lucía Rodríguez défensivement Où la première mi-temps a tourné en faveur de Madrid Analyser pleinement le pressing et le contre-pressage de Las Blancas Les grandes différences de niveau physique entre la saison dernière et cette saison Pourquoi Aurélie Kaci a commencé bonne décision au départ Comment Madrid a arrêté les mécanismes de possession de Manchester City Partidazo de Teresa Abelleira Performance de niveau GOAT d’Ivana Andres L’impact offensif de la défense d’Ivana Débattre de la cohérence d’Olga Carmona dans la nuit Athenea del Castillo et Kenti Robles arrêtant Lauren Hemp et Demi Stokes La validité de Madrid stratégie d’attaque directe La valeur apportée par Esther González malgré sa mauvaise finition. Contraster les styles et les performances d’Esther et de Nahikari García Esther et Nahikari peuvent-elles jouer ensemble ? Donner à Babett Peter ses accessoires L’ironie du but de City Le changement tactique de City en seconde période Vicky Losada étant obligée de manger ses mots City révélant le danger qu’ils possèdent après le premier match de la nouvelle stratégie plus efficace de Madrid pour trouver Athenea Si Claudia Zornoza était venue pour Olga ou quelqu’un d’autre ? La beauté du but égalisateur Les meilleures célébrations La dernière fois que nous avons ressenti ce type d’émotions Le génie 1v1 d’Athénée et la bataille avec l’absence totale de peur de Stokes Athénée

