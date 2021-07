Gestion du podcast de Madrid : épisode d’urgence de Varane ; Mise à jour des Jeux Olympiques de Las Blancas

Remarque : Il s’agit de la dernière semaine pour réserver vos places pour le podcast de Los Angeles à un prix préférentiel.

Cet épisode du podcast Managing Madrid se compose de deux parties.

Première partie : Segment de départ d’urgence de Varane

– Pourquoi c’est un coup dur pour le club

– À quel point le départ de Raphael Varane est-il lié à David Alaba et Kylian Mbappe ?

– Le Real Madrid l’aurait-il perdu s’il le gardait une saison de plus ?

– Son salaire était-il vraiment un problème ?

– Isco sera-t-il le prochain domino à tomber ?

– L’héritage de Varane

– La manière dont il est parti

– Et plus.

Deuxième partie (1:02:28): mise à jour des Jeux olympiques de Las Blancas

Nos réflexions honnêtes et brutales sur l’approche de l’USWNT Récapitulation de la Suède 2 – 0 Nouvelle-Zélande Stratégie plutôt inefficace et tout aussi conservatrice de l’Australie Les États-Unis ont-ils même exécuté correctement la tactique préférée de Vlatko Andonovski sur la voie 1 ? La domination psychologique de l’USWNT et si c’est fini Verrons-nous des États-Unis différents contre les Pays-Bas ? Les joueurs semblaient-ils visiblement frustrés par les décisions de Vlatko ? Grande-Bretagne 1-1 Canada Les luttes offensives de la Grande-Bretagne et du Canada L’impact sismique de Fran Kirby en quelques minutes Le classement du Ballon d’or 2021 de l’OM Rire d’un commentaire hilarant et horrible Passer rapidement en revue les trois autres matchs À quoi ressemblent les KO Prédictions pour les quarts de finale

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Kiyan Sobhani (@kiyanSo)

Matt Wiltse (@mattWiltse4)

