Gestion du podcast de Madrid : Euro 2020 et finale de la Copa America

Réservez votre place pour le podcast Managing Madrid LIVE IN LOS ANGELES

Réservez votre place pour le podcast Managing Madrid LIVE IN TORONTO

Réservez votre place pour le podcast Managing Madrid LIVE IN DALLAS

Réservez votre place pour le podcast Managing Madrid LIVE IN NEW YORK

Réservez votre place pour le podcast Managing Madrid LIVE IN CHICAGO

Réservez votre place pour le podcast Managing Madrid LIVE IN MIAMI

Réservez votre place pour le podcast Managing Madrid LIVE IN LONDON, UK

Dans cet épisode du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, Matt Wiltse et Om Arvind discutent :

L’équilibre entre batailles tactiques et pur divertissement Comment l’Italie a contrôlé le bon départ de l’Angleterre S’agissait-il des deux meilleures équipes du tournoi ? Le conservatisme anglais Donnarumma Les entraîneurs doivent-ils intervenir et ne pas laisser certains joueurs tirer des pénalités ? Quels joueurs du Real Madrid réintégreront l’équipe d’Espagne ? Casemiro contre l’Argentine Messi est-il le GOAT? Et plus.

Avez-vous apprécié ce podcast ? Veuillez rejoindre notre famille Patreon où vous obtiendrez des tonnes de contenu bonus : Patreon.com/ManagingMadrid.

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps en maintenant ce site Web, et ses podcasts, en marche.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Matt Wiltse (@MattWiltse4)