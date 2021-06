Gestion du podcast de Madrid : Hazard et Courtois se qualifient pour les demi-finales ; Air Militao; Las Blancas contre Granadilla Tenerife après le match

Réservez votre place pour le podcast Managing Madrid LIVE IN LOS ANGELES

Cet épisode du podcast Managing Madrid se compose de deux parties.

Première partie: Kiyan Sobhani et Matt Wiltse examinent l’action de l’euro

Le dribble terminé de Thibaut Courtois La performance d’Eden Hazard contre le Portugal Sa synergie avec Thorgan Hazard et Romelu Lukaku Renato Sanches Les décisions de Fernando Santos La blessure de Hazard Gareth Bale contre le Danemark Spinazzola et les tendances tactiques David Alaba contre l’Italie Bonne et mauvaise utilisation des statistiques Nos jeux nostalgiques préférés Comment nous sommes devenus Madridista Et plus.

Deuxième partie (1:06:38 ish): Grant Little et Om Arvind sur Las Blancas

Dans cet épisode du podcast Las Blancas, Om Arvind et Grant Little discutent :

Le onze de départ La qualité de Samara Ortíz sur le banc Le contrôle facile du Real Madrid en première mi-temps La chimie qui s’est construite au cours de la saison lors du dernier match de Sofia Jakobsson pour Las Blancas ? Mises à jour sur la situation du contrat de Kosovare Asllani Le golazo de Teresa Abelleira Évaluer les performances de Jakobsson Comparer la Sofia de la saison dernière avec celle que nous avons vue cette saison Madrid s’est complètement éteint en seconde période Le bully-ball de Cristina Martin-Prieto et les nuances de Mayra Ramírez L’ironie de David Aznar subs L’image hilarante du prix Zamora de Marta Cardona Misa L’amélioration défensive massive de l’époque de Tacón Pourquoi les prochaines saisons seront plus axées sur le maintien de notre position que sur la capture des plans de podcast de Barcelone Future Nous pouvons déjà entendre l’hymne de l’UWCL

