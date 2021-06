Gestion du podcast de Madrid : Kroos et le blitz allemand du Portugal ; Santa Teresa CD 1 – 5 Real Madrid Femenino Après-match

Réservez votre place pour le podcast Managing Madrid LIVE IN LOS ANGELES

Cet épisode du podcast Managing Madrid se compose de deux parties.

Première partie : récapitulation du week-end de l’Euro avec Kiyan Sobhani, Matt Wiltse et Om Arvind

Toni Kroos contre le Portugal Cristiano Ronaldo contre l’Allemagne Gareth Bale contre l’Italie Son tournoi jusqu’à présent Son rôle de meneur de jeu Sa détérioration physique Karim Benzema et Raphael Varane contre la Hongrie Fede Valvede contre l’Argentine David Alaba contre les Pays-Bas Victor Chust contre Pablo Ramon contre Mario Gila Antonio Blanco Aliens Et plus .

Deuxième partie (52:35 ish): Grant Little et Om Arvind discutent Real Madrid Victoire de Femenino sur Santa Teresa

Inquiétudes avant le match Réflexions sur les rotations Les explications du Real Madrid pour lesquelles Thaisa et Marta Corredera n’étaient pas dans l’équipe L’éclat de Marta Cardona sur les premiers buts Le score de Cardona est-il durable pour la saison prochaine ? Comment le deuxième but révèle l’impact de Lorena Navarro sur l’ensemble du match Pourquoi Las Blancas pourrait gérer la presse dans le 4-2-3-1 cette fois Le meilleur but d’équipe de la journée Le grand moment de Samara Ortíz et la classe de Kosovare Asllani Asllani’s under-the- performance radar L’héritage de sacrifice de Sofia Jakobsson et Asllani Les deux Suédoises culminant à des moments différents La belle performance de Maite Oroz Maite est-elle la meilleure comme pivot ou doit-elle être utilisée plus en avant ? L’importance du contrôle du tempo de la part de votre meneuse de jeu profonde Ariana Arias et le but brillant de Sara Ezquerro réalisant son rêve et la nature bien-être du jeu La joie pure de Misa pour son coéquipier Le seul défaut de la nuit Cette équipe étant la seule chose qui nous a sauvés au cours de l’année dernière Des plans de contenu futurs et une éventuelle surprise ?

