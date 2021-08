Gestion du podcast de Madrid : Kubo’s Fit dans un nouveau look Real Majorque avec l’invité Alex Fitzpatrick

in

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Managing Madrid, Matt Wiltse est rejoint par Alex Fitzpatrick, un journaliste indépendant travaillant pour La Liga TV couvrant le Real Majorque et la Segunda alors qu’il était basé à Majorque, en Espagne. La discussion s’est articulée autour de :

– Qu’est-ce qui a changé au Real Majorque depuis la saison 2019-2020 de la Liga ?

– L’influence de Luis Garcia Plaza sur l’équipe et sa philosophie footballistique

– Le Real Madrid arrache le meilleur des jeunes talents de Majorque

– Comment Kubo s’adapte-t-il – est-il un démarreur cloué?

– Décision déterminante pour la carrière de Kubo

– Réflexions d’Alex sur les expériences de Kubo à Villarreal et Getafe

-Les fans de Majorque sont-ils enthousiasmés par la perspective potentielle de Kubo de rejoindre le club ?

-L’héritage et l’attitude de Kubo au Real Majorque

