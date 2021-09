Gestion du podcast de Madrid : Las Blancas se plonge dans l’histoire ; XI contre Celta ; Isco contre Guti; Tactiques avec danger

Cet épisode réservé aux abonnés du podcast Managing Madrid se compose de deux parties.

Partie 1 : Spectacle post-gamme de Las Blancas avec Grant Little et Om Arvind

Qu’est-ce que ça fait de savoir que nous avons dominé Manchester City et que nous méritions de progresser. L’ADN de la Ligue des champions du Real Madrid est-il réel ? Ce qui rend le fait de regarder le Real Madrid Femenino plus spécial qu’il ne le sera jamais Ce que nous attendions de la formation et pourquoi nous avions tort Si jouer Claudia Zornoza sur l’aile droite était la bonne décision La lutte pour impliquer Athenea del Castillo de manière cohérente le droit de Madrid biais en attaque Comment Zornoza a géré sa position hors de position Approches alternatives potentielles en attaque Le moment de Nahikari García lui a été volé La rédemption partielle de Lucía Rodríguez dans ce match Les différences cruciales dans l’approche défensive de Madrid entre le match aller et le match retour Le 1er match a-t-il été durable au 2e ? Débattre quelle ligue nationale est la meilleure au monde Pourquoi Vicky Losada aurait dû mieux savoir Briser le but vainqueur de Las Blancas Ivana Andrés effrayant City dans une stratégie d’attaque plus conservatrice Les changements défensifs de City en 2ème mi-temps Misa nous donnant une crise cardiaque La critique défauts dans les tactiques offensives de Gareth Taylor La seule chose que City a fait pour troubler Madrid défensivement Le désintéressement et le rythme de travail de Nahikari et Esther González Teresa Abelleira échangeant leurs positions en 2ème mi-temps Donner des accessoires à Aurélie Kaci pour sa défense Teresa devenant le milieu de terrain complet Touchant sur d’autres notables performances individuelles Le terrible problème d’angle de caméra Besoin aléatoire d’un VPN pour regarder RMTV

Deuxième partie (1:30:25): Mailbag avec Kiyan Sobhani et Lucas Navarrete

Qui ne sera pas disponible ce week-end dans le match du Real Madrid contre le Celta Vigo ? Le potentiel onze de départ Combien jouera Eduardo Camavinga ? Pourquoi ne joue-t-on pas plus en 4-2-3-1 ? Comment Gareth Bale sera-t-il reçu au Bernabeu ? Le meilleur match d’Eden Hazard depuis des années pendant la trêve internationale Pourquoi son rôle avec la Belgique est-il difficile à reproduire Isco est-il une légende du Real Madrid ? est Gareth Bale ? Isco vs Guti Est-ce que prendre moins de touches pour marquer la meilleure approche? Et plus.

Merci d’être un mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!

