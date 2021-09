Gestion du podcast de Madrid : Loan Tracker – Débuts avec Chust, Kubo contre Emery, Brahim contre la Juventus

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Managing Madrid, Matt Wiltse explique :

Les débuts de Victor Chust avec Cadix La différence entre jouer dans une ligne de fond / système de Cadix contre une ligne de fond / système du Real Madrid L’opportunité en or de Sergio Reguilon contre Chelsea Tweaks tactiques de Thomas Tuchel Take Kubo Revenge Tour – match contre Unai Emery’s Villarreal Attentes pour le reste de la saison et match à venir contre le Real Madrid pour Kubo Brahim Diaz contre la Juventus (+ but contre Liverpool) Situation désastreuse de la Juventus et Morata louent Alvaro Odriozola et la chimie de Callejon Et plus encore.

Merci d’être un mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!