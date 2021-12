Gestion du podcast de Madrid : Modric Transcends contre Atletico PLUS Las Blancas contre Barcelone après le match

Cet épisode du podcast Managing Madrid vous est présenté par La guilde. Utilisez le code ManagingMadrid pour une remise de 15 % au moment du paiement !

Cet épisode se compose de deux parties.

Partie un: Real Madrid vs Atletico Madrid Après jeu

Ambiance Santiago Bernabeu Performances et capacité de Luka Modric à nourrir la foule Défense de l’Atletico sur les ailes Vinicius Jr contre Marco Llorente Pourquoi le premier but était si bon et incroyablement important Condition physique / attributs physiques de Llorente Absence de Kieran Trippier Notre structure de construction Est-ce que Diego Simeone a obtenu son alignement à droite? Les choses de Lahoz Décomposer la 2e mi-temps Kondogbia comme les citations et la comparaison d’après-match de CB Carlo Ancelotti en 2015 Plus de discussions sur les rotations

Deuxième partie (50:30): Real Madrid Femenino vs Barcelone après-match

Le retour de l’esprit combatif du Real Madrid Des surprises dans l’alignement Pourquoi Cardona ne démarre pas aurait pu être justifié Crier à Miri et son mégaphone très audible Alberto Toril ne connaît peut-être pas encore son équipe Le problème de jouer Ivana Andrés à l’arrière centrale gauche Comment Madrid a commencé comme la meilleure équipe et si cela aurait duré sans le premier but La valeur d’être face à Barcelone Les subtilités des tactiques offensives du Barça et la façon dont elles dominent les canaux Mariona Caldentey étant criminellement sous-estimée Rocío souffrant plus que quiconque sur la défensive Pourquoi il est presque impossible de défendre La Blaugrana avec des tactiques conventionnelles dans un dos à quatre Comment le premier but de Barcelone a créé son troisième but Misa se présente toujours contre le Barca La façon dont le but du Real Madrid résume tout ce qui fait d’Asllani le grand Lucía contributions offensives clés Asllani jouant à son meilleur niveau dans une chemise blanche ? Comment les sous-marins des deux côtés ont affecté l’équilibre du jeu La performance de Kaci L’immense taux de travail défensif d’Esther Que Las Blancas ait été privé d’un penalty Esther a provoqué l’enfer sur Twitter et alimenté le feu nécessaire dans une rivalité naissante Pourquoi vous ne devriez jamais arrêter de publier Et plus

