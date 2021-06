Gestion du podcast de Madrid : réaction à la lettre de Zidane PLUS les classements des trackers de prêt !

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani et Matt Wiltse discutent :

Les premières réactions à la lettre de Zinedine Zidane publiée dans AS Zizou dénonçant les journalistes La terrible course de relations publiques du Real Madrid Le problème avec le journalisme d’aujourd’hui La façon dont les fans consomment les médias Brahim Diaz vs Croatie U21 Classement de chaque prêteur du Real Madrid Qu’implique le message cryptique de Gareth Bale? Et plus.

Merci d’être un mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!

Hôtes cette semaine:

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Matt Wiltse (@MattWiltse4)