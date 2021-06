Gestion du podcast de Madrid: réaction du presseur de Ramos, Bale et Hazard’s Euro run, Aliens

Les termes de jargon avec l’utilisation la plus élevée au-dessus de la moyenne dans les offres d’emploi dans chaque état. (Graphique sur toile) Une nouvelle étude sur l’utilisation du jargon dans les offres d’emploi a identifié les pires contrevenants aux États-Unis. Et nous aimerions avoir un mot avec l’État de Washington. L’État est apparemment le […] More