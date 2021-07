Gestion du podcast de Madrid : The Mbappe / Varane / Brahim / Achraf Mailbag

Après avoir lancé la deuxième version bêta aux développeurs cette semaine, Apple lancera officiellement aujourd’hui la version bêta publique de macOS Monterey. Le nouveau logiciel sera disponible pour un test gratuit et comprend de nouvelles fonctionnalités telles que SharePlay de FaceTime, AirPlay sur Mac, le mode Focus, l’application Raccourcis et bien plus encore. La première […] More