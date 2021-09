Gestion du podcast de Madrid : Vinicius et Benzema blitz Celta Vigo ; El Derbi Madrileño Femenino; Débat Esther contre Nahikari

Cet épisode du podcast Managing Madrid vous est présenté par Royal Sonesta Washington DC, où vous devriez réserver votre séjour lorsque vous venez au spectacle en direct que nous faisons à DC ! Billets ici.

Cet épisode du podcast Managing Madrid se compose de deux parties.

Première partie : Kiyan Sobhani et Matt Wiltse tombent en panne Real Madrid5 – 2 victoire sur le Real Betis

Beaucoup de buts, mauvaise défense, divertissement élevé La confiance de Karim Benzema Les citations d’après-match de Carlo Ancelotti sur la défense du Real Madrid La presse et les paris défensifs de l’équipe La performance de Vinicius Jr La performance de Karim Benzema La performance d’Eden Hazard La performance de Miguel Gutierrez Une ventilation des buts La performance de Luka Modric Tactique intéressante rides Dans quelle mesure sommes-nous préoccupés par le burn-out ? Les longs ballons de Thibaut Courtois Les remplaçants de Carlo Ambiance Santiago Bernabeu Questions ESPN Et plus

Deuxième partie (1:15:20): Grant Little et Om Arvind brisent la défaite 0 – 2 du Real Madrid Femenino contre Atletico Madrid

Réflexions sur le onze de départ et Nahikari García comme ailier droit Réparer les erreurs sur le premier but Les exigences physiques des joueuses Le Real Madrid Femenino était-il si bon en première mi-temps ? L’Atlético Madrid gère l’état du jeu Les problèmes de passage de Claudia Zornoza L’introduction et le contexte du débat Esther González contre Nahikari García, où chaque angle est couvert (sérieusement) La nécessité d’une discussion très nuancée autour d’Esther et Nahikari Expliquer qui sont Nahikari et Esther comme joueurs et comment leurs forces correspondent (ou non) à leurs tendances stylistiques Pourquoi y a-t-il une certaine incompatibilité entre Nahikari et Esther Si nous pouvons vraiment affirmer que tous les problèmes de Nahikari sont dus au mouvement de la boîte d’Esther contre Nahikari Comment jouer Nahikari en tant que l’ailier droit a tout empiré Pourquoi la compatibilité d’Esther et Caroline Møller Hansen était le plus gros problème contre Atleti plutôt que Esther et Nahikari Les deux façons de résoudre le problème Esther contre Nahikari et laquelle est la meilleure Esther jouant différemment avec l’Espagne et comment cela informe cette discussion Quelles personnes clés ont le pouvoir du vestiaire Le besoin pour les fans de mettre de côté les préjugés Om étant th e Esther du podcast et Grant étant le co-animateur le plus portable de tous les temps Retour au jeu ! La masterclass de substitution d’Oscar Fernández en seconde période L’impact terrifiant de Thembi Kgatlana La faute tactique de Maitane Comment le brillant tacle de Maitane a créé le deuxième but d’Atleti Sur le calendrier de Las Blancas, la congestion des matchs et la situation des blessures ne devraient pas devenir plus faciles à l’avenir Expliquer le gâchis des droits de télévision en détail et pourquoi nous ne pourrons peut-être pas regarder certains matchs Les footballeuses espagnoles se battent contre tous les obstacles pour développer le sport Pourquoi le football féminin gagnera

