Gestion du podcast de Madrid: Vinny et Benzema frappent à nouveau pour vaincre Valence à Mestalla

Dans cet épisode, Kiyan Sobhani et Om Arvind discutent :

La performance de Vinicius Jr contre Valence La connexion Benzema – Vinicius La performance d’Eden Hazard Son rôle central / nouvelle phase de sa carrière La situation de Dani Carvajal Le raisonnement de Carlo Ancelotti pour ne pas jouer Miguel Gutierrez Qu’est-il arrivé à Lucas Vazquez depuis la saison dernière ? Les difficultés de Casemiro face à la pression Le double pivot d’Eduardo Camavinga – Isco La presse du Real Madrid La performance de David Alaba Briser l’objectif de Valence Le problème de Casemiro et des solutions sans lui Vinicius Jr maintenant contre Marcos Asensio 2017 Et plus encore.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)