Gestion du podcast Madrid Las Blancas: pause internationale d’avril 2021; Espagne, Mexique, Suède

Dans cet épisode de Las Blancas Podcast, Om Arvind et Grant Little discutent:

L’histoire de la Suède en tant qu’adversaire coriace de l’USWNT Kosovare Asllani, étonnamment bonne performance dans un double pivot contre les États-Unis L’admirable taux de travail défensif de Sofia Jakobsson Critique de l’affichage des Américains Les États-Unis ont-ils égalisé une pénalité légitime? La domination de l’Espagne sur les Pays-Bas Le complot de Barcelone pour empêcher Marta Cardona d’obtenir des aides L’Espagne a-t-elle des problèmes de finition? Récapitulation rapide des rotations lourdes Pologne-Suède Espagne et Mexique Étrange échange de position d’Ivana Andrés et de Laia Alexandri à l’arrière Passage au-dessus des contributions de Kenti Robles, Teresa Abelleira, Marta Corredera et Misa L’impact immédiat de Cardona et les débuts de Golazo Olga Carmona assistent dans l’attente du Real Le retour à l’action de Madrid Femenino

Merci d’être un mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des actualités mises à jour, des articles d’opinion, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps dans le maintien de ce site Web et de ses podcasts.

Hôtes cette semaine:

Om Arvind (@OmVAsports)

Grant Little (@ grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)