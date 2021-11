Gestion financière du cloud : optimisation des coûts et des investissements dans le cloud

FinOps, simplement appelé gestion financière du cloud, est un nouveau paradigme pour gérer les dépenses croissantes du cloud.

La gestion financière du cloud est une priorité croissante pour les entreprises. Selon une étude récente, 61 % des organisations prévoient d’optimiser les coûts du cloud en 2021 et 51 % des utilisateurs dépensent trop leur budget sur le cloud. « Le suivi et la consommation des dépenses dans le cloud sont une tâche complexe et chronophage », déclare Narinder Kumar, co-fondateur et COO, To The New, une entreprise de technologie numérique basée à Noida. Le grand nombre de choix et de plans associé à l’inexpérience de l’optimisation du cloud peut entraîner un gaspillage de ressources et de coûts pour de nombreuses entreprises et startups, ajoute-t-il, citant une étude de Gartner qui indique que plus de 30 % des dépenses mensuelles en services cloud seront restent inutilisés, jusqu’en 2022.

FinOps, simplement appelé gestion financière du cloud, est un nouveau paradigme pour gérer les dépenses croissantes du cloud. La méthodologie vise à aider les entreprises à améliorer leur planification, leur budgétisation et leurs prévisions. FinOps suit les dépenses et réalise des dépenses cloud efficaces tout en équilibrant les performances et la disponibilité. Selon Kumar, le cycle de vie FinOps peut être décomposé en trois phases principales :

Informer: L’entreprise a un aperçu de l’allocation de ses ressources pendant la phase d’information. La nature à la demande du cloud permet des décisions précises et en temps réel. Les tableaux de bord fournissent une vue granulaire des dépenses cloud, de l’allocation, des rétrofacturations et du balisage. Les analyses aident avec des informations sur les modèles de dépenses, la fréquence des audits et des recommandations pour le bon dimensionnement et le bon calcul des coûts.

Optimiser: La deuxième étape est l’optimisation, dans laquelle l’équipe doit trouver des options de réduction des coûts et prendre des mesures. Les entreprises doivent automatiser le dimensionnement du stockage de calcul et des ressources réseau actuels. Les ressources et le volume de cloud propriétaires offerts par les fournisseurs doivent être exploités pour des remises et des économies.

Fonctionner: Il s’agit de la troisième et dernière phase. Ici, les entreprises agissent conformément à leurs objectifs déclarés et gardent une trace de leur succès. Cela aidera à surveiller les opportunités d’optimisation des dépenses et le retour sur investissement de ces opportunités. Des audits périodiques doivent être menés pour assurer un suivi efficace tout en assurant un support client.

Selon Kumar, l’engagement d’une entreprise envers un cadre FinOps est à long terme. Le processus ne se déroule pas toujours comme prévu, surtout pour les jeunes entreprises. Les fournisseurs FinOps permettent aux entreprises d’économiser des millions de dollars en ressources et de maintenir la durabilité.

