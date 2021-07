Gestionnaire d’antivirus et de mots de passe pendant un an à moins de 10 euros : cette offre de Norton est une aubaine | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez protéger votre PC ou votre Mac des ransomwares, il existe désormais un antivirus qui garantit une protection maximale à moins de 10 euros, de Norton et en vente sur Amazon.

Malgré le fait que ces dernières années, on parle de moins en moins de virus et de logiciels malveillants – en partie à cause des améliorations de sécurité que Microsoft a introduites dans Windows – ces dangers sont toujours là, et maintenant avec quelque chose d’encore pire : les ransomwares.

Heureusement, il existe de nombreux très bons antivirus gratuits pour Windows, bien qu’ils n’incluent pas de fonctionnalités avancées, qui sont généralement payantes, telles que VPN ou gestionnaire de mots de passe. Si vous voulez tout avoir, il y a une offre intéressante : un an de Norton Antivirus 2021 pour seulement 9,99 euros.

Il s’agit d’une offre d’Amazon, même si deux variables doivent être prises en compte : vous devez choisir de l’envoyer par la poste – chose curieuse, mais c’est comme ça – et le renouvellement automatique dans l’année, puisque la protection antivirus 365 jours.

Une fois que vous avez choisi ces deux conditions, vous verrez que le prix est celui que nous avons mentionné, moins de 10 euros, une véritable aubaine qui cela vaut la peine de payer en échange d’oublier les problèmes de sécurité et les menaces pendant un an.

Il est compatible avec Windows 10 ou macOS, il offre donc une certaine polyvalence. N’étant que pour un seul appareil, il n’est pas valable par exemple pour un mobile ou une tablette Android.

Si vous préférez une version plus complète et avancée, Amazon propose également Norton 360 Deluxe 2021 pour 17,99 euros, qui inclut -dans ce cas-là- le VPN.

Dans tous les cas, même la version la moins chère que nous avons mentionnée possède des fonctionnalités telles qu’un gestionnaire de mots de passe sécurisé et un accès à l’une des bases de données de virus les plus complètes au monde, celle de Norton.

Bien que les attaques informatiques “normales” aient diminué, les ransomwares ou les détournements de données sont un réel problème, surtout si vous stockez habituellement des informations ou des données sensibles sur votre ordinateur personnel.

