Gestionnaire de fonds de DMF, ses parents paient près de Rs 5 cr pour régler l’affaire avec Sebi

Le gestionnaire de fonds de Deutsche Mutual Fund et ses parents ont payé près de 5 crores de roupies pour régler avec Sebi une affaire de prétendue opération de façade dans les métiers du fonds commun de placement.

Le montant qu’ils remettent comprend les frais de règlement, les gains injustifiés et les intérêts facturés sur les gains mal acquis.

Akash Singhania, le gestionnaire de fonds de Deutsche Mutual Fund (DMF) aurait eu connaissance des investissements et des ordres imminents du fonds.

Il avait ouvert quatre comptes de trading dans le but de courir en avant, par l’intermédiaire de ses parents – Ashok Kumar Singhania et Premlata Singhania.

Le couple avait accès à ces comptes de trading et négociait avant les ordres de DMF et a donc agi de concert pour diriger les transactions de DMF.

Ils ont réalisé un bénéfice de Rs 1 42 21 775, a noté Sebi. Ils auraient violé les normes d’interdiction des pratiques commerciales frauduleuses et déloyales.

En attendant la procédure, ils ont déposé une demande de règlement auprès du régulateur, proposant de régler, sans admettre ni nier la culpabilité.

Le comité consultatif de haut niveau a examiné les conditions de règlement proposées par les demandeurs et a recommandé le règlement de l’affaire moyennant le paiement de 2 35 72 592 Rs à titre de montant du règlement ainsi que la restitution des gains injustifiés (1 42 21 775) Rs avec des intérêts sur celui-ci au taux de 12%, s’élevant à Rs 1,21,00,588, sur la base de la responsabilité conjointe et solidaire.

Sebi, dans l’ordonnance de règlement en date du 22 décembre, a confirmé le crédit des paiements.

« La procédure d’exécution en cours pour le manquement allégué … est réglée en tant que demandeurs », a déclaré le régulateur.

Ceci est soumis à certaines conditions. La procédure peut être rétablie si une déclaration faite par les demandeurs dans le cadre de la procédure de règlement s’avère par la suite inexacte.

