Get Back ‘pour le déploiement en trois parties de Disney + en novembre

Le réalisateur Peter Jackson est très attendu Les Beatles: Get Back se déroulera sur trois jours en novembre en tant que série documentaire Disney + Original. L’annonce a été faite aujourd’hui (17) par Walt Disney Studios, Apple Corps Ltd. et WingNut Films Productions Ltd.

Jackson et son équipe de production ont restauré et édité de tels une multitude de séquences captivantes pour le projet au cours des trois dernières années que les résultats doivent être présentés en trois épisodes distincts. Chacun durera environ deux heures et sera présenté en première les 25, 26 et 27 novembre 2021, exclusivement sur Disney +.

Bob Iger, président exécutif et président du conseil d’administration de The Walt Disney Company, déclare : « En tant que grand fan des Beatles moi-même, je suis absolument ravi que Disney+ accueille cette extraordinaire série documentaire du légendaire cinéaste Peter Jackson.

« Collection phénoménale de séquences »

« Cette collection phénoménale de séquences inédites offre un regard sans précédent sur la camaraderie étroite, l’écriture de chansons de génie et l’impact indélébile de l’un des groupes les plus emblématiques et culturellement influents de tous les temps, et nous avons hâte de partager les Beatles : Revenez avec les fans du monde entier.

Jackson commente : « À bien des égards, les images remarquables de Michael Lindsay-Hogg ont capturé plusieurs scénarios. L’histoire d’amis et d’individus. C’est l’histoire des fragilités humaines et d’un partenariat divin. C’est un compte rendu détaillé du processus créatif, avec l’élaboration de chansons emblématiques sous pression, dans le climat social du début de 1969. Mais ce n’est pas de la nostalgie – c’est brut, honnête et humain. Pendant six heures, vous apprendrez à connaître les Beatles avec une intimité que vous n’auriez jamais cru possible.

« La façon dont l’histoire doit être racontée »

« Je suis très reconnaissant envers les Beatles, Apple Corps et Disney de m’avoir permis de présenter cette histoire exactement comme elle devrait être racontée », ajoute le réalisateur. “Je suis immergé dans ce projet depuis près de trois ans et je suis très heureux que le public du monde entier puisse enfin le voir.”

The Beatles: Get Back est centré sur les sessions d’enregistrement intimes du groupe en janvier 1969, alors qu’ils planifient leur premier spectacle en plus de deux ans. Il dépeint l’écriture et la répétition de 14 nouvelles chansons, qui étaient à l’origine destinées à être publiées sur un album live d’accompagnement. Le documentaire a le soutien enthousiaste de Paul Mccartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon et Olivia Harrison.

Les séances ont été largement filmées à l’époque par Lindsay-Hogg. Ils affichent la chaleur, la camaraderie et le génie créatif du quatuor emblématique et la nouvelle série a été compilée à partir de plus de 60 heures de séquences inédites et de plus de 150 heures d’audio inédit, le tout brillamment restauré. Jackson est la seule personne en 50 ans à avoir accès à ces archives cinématographiques privées.

La performance du rooftop au complet

Pour la première fois dans son intégralité, le public verra la dernière performance en direct des Beatles en tant que groupe, l’inoubliable concert sur le toit de Savile Row à Londres. Le documentaire présente également d’autres chansons et compositions classiques figurant sur leurs deux derniers albums, Abbey Road et Let It Be.

Réalisé par Jackson (trilogie Le Seigneur des Anneaux, Ils ne vieilliront pas), The Beatles : Get Back est produit par Clare Olssen (Ils ne vieilliront pas) et Jonathan Clyde (Huit jours par semaine), avec Ken Kamins (Le Hobbit trilogy) et Jeff Jones (Huit jours par semaine) d’Apple Corps en tant que producteurs exécutifs. Le documentaire est édité par Jabez Olssen (Rogue One: A Star Wars Story), et la musique est mixée par Giles Martin (Rocketman) et Sam Okell (Hier).

Avant les débuts du documentaire sur Disney+, Apple Corps Ltd./Callaway Arts & Entertainment sortira le livre relié de 240 pages The Beatles: Get Back le 12 octobre. Ce magnifique volume complète le film avec des transcriptions des conversations enregistrées des Beatles et des centaines de photos exclusives, jamais publiées auparavant, des trois semaines de sessions. Il sera publié dans neuf éditions linguistiques internationales.

