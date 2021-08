Get Back ‘, un livre et une nouvelle édition de ‘ Let it be ‘ commémorer le 50e anniversaire de l’album

MADRID, 27 août (EUROPA PRESS) –

Les Walt Disney Studios, Apple Corps Ltd. et WingNut Films Productions ont lancé « Les Beatles : Revenez » une série documentaire que l’on peut voir dans Disney + réalisé par Peter Jackson et un livre sur le groupe à l’occasion du 50e anniversaire de l’album ‘Let it be’.

Également Le 15 octobre sortira une réédition de l’album devenu un best-seller. ‘Let It Be’ a de nouveau été remixé par Giles Martin et l’ingénieur Sam Okell en stéréo, 5.1 Surround DTS et Dolby Atmos. La nouvelle édition spéciale s’inscrit dans la continuité des précédentes éditions prolongées primées de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES (“White Album”) (2018) et Abbey Road (2019).

Toutes les nouvelles éditions incluent le nouvel album remixé guidé par la version originale “play for record” de Phil Spector et tiré directement de la session originale et de l’enregistrement sur bande 8 pistes sur le toit. L’édition physique et numérique de la version Super Deluxe comprendra également les 27 enregistrements de session inédits, le Let It Be EP à quatre titres et les 14 titres inédits du Get Back LP..

Quant au documentaire, en raison de l’énorme quantité de matériel que Peter Jackson a vu, et qui a été lent à restaurer et à monter au cours des trois dernières années, « Les Beatles : Revenez » Il sera présenté comme une série de trois épisodes distincts. Chacune d’entre elles durera environ deux heures, visibles sur des jours consécutifs les 25, 26 et 27 novembre en exclusivité sur Disney +.

“Étant moi-même un grand fan des Beatles, je suis absolument ravi que Disney + abrite cette extraordinaire série documentaire réalisée par le légendaire Peter Jackson.“, a déclaré Bob Iger, directeur de Walt Disney Company.

“Cette série incroyable avec du matériel inédit offre un regard sans précédent sur la camaraderie étroite, les grandes compositions et le impact indélébile de l’un des groupes les plus emblématiques et culturellement influents de tous les temps“, a commenté Peter Jackson.

« Les Beatles : Revenez » plonge dans le moment intime des sessions d’enregistrement du groupe à un moment charnière de l’histoire de la musique. El documental muestra la cordialidad, camaradería y genio creativo que definió el legado de los icónicos Cuatro, recopilados a partir de 60 horas de material inédito grabado en enero de 1969 (por Michael Lindsay-Hogg) y más de 150 horas de audio inédito, restaurado dans sa totalité.

Jackson est la seule personne en 50 ans à avoir eu accès à ces fichiers privés. « Les Beatles : Revenez » est l’histoire de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr alors qu’ils planifient leur première performance live en deux ans, capturant la composition et les répétitions de 14 nouvelles chansons, créées à l’origine pour sortir avec un album live.

Le documentaire comprend – pour la première fois dans son intégralité – la dernière performance du groupe, l’inoubliable concert sur le toit de Savile Row, ainsi que d’autres chansons et compositions classiques incluses dans les deux derniers albums du groupe, ‘Abbey Road’ et ‘Let It Be’.

Avant la première du documentaire sur Disney +, ils publieront le livre « Les Beatles : Revenez » 12 octobre. Le livre de 240 pages est le complément du documentaire avec des transcriptions des conversations enregistrées par les Beatles et des centaines de photos exclusives et inédites des trois semaines de sessions. Le livre sera publié en neuf langues.