‘Get over it’ – Pique a un pop au patron de Villarreal Unai Emery

Gerard Pique a été assez actif sur les réseaux sociaux récemment, montrant sa fiche de paie, visant Toni Freixa, plaisantant sur les sanctions du Real Madrid et répondant aux affirmations selon lesquelles il aurait dû être expulsé contre Grenade samedi soir.

L’arrière central est également maintenant impliqué dans une petite querelle avec le patron de Villarreal, Unai Emery, sur Twitter. Pique a répondu à une vidéo d’Emery s’attaquant au défenseur de Barcelone lors d’une conférence de presse après le match nul de Villarreal avec l’Atletico Madrid.

Voici ce qu’Emery avait à dire :

« Ce qui est arrivé à Piqué ici, c’est le handball et un penalty, cela lui a clairement touché la main et nous avons perdu ce match. Cela m’a blessé qu’il l’ait nié plus tard. Ce qui s’est passé aujourd’hui n’était pas un handball car il pousse le ballon vers le gardien de but avec sa hanche (de Parejo) », a-t-il déclaré.

« La main est là, mais ce n’est pas du handball. C’était le cas de Pique, et hier, il a protesté sur Twitter contre d’autres équipes. Il faut être sincère et ne pas embrouiller les gens.

« Au lieu de se taire, il a dit ce qu’il a dit pour tromper les gens. Nous ne sommes ni honnêtes ni fidèles au VAR ou au football. Aujourd’hui, le ballon a touché la hanche et cela a été considéré comme du handball, mais il a été sifflé et nous devons l’accepter.

Origine | Football Espagne