Getafe — Aperçu du match Real Madrid LaLiga 2020-21, blessures / suspensions, onze potentiels, pronostics

Fraîchement sorti d’une victoire au Clasico et d’une progression en demi-finale de la Ligue des champions, le Real Madrid cherche à poursuivre la course au titre lors d’un match sur route contre Getafe.

Ces deux clubs ont joué pour la dernière fois début février, le Real Madrid remportant une victoire 2-0 à domicile.

Le Real occupe actuellement la deuxième place, à deux points de l’Atletico alors que le club affronte actuellement Eibar. Barcelone est un point derrière le Real car il ne joue que jeudi prochain.

Après avoir terminé dans le top 10 la saison dernière et le top 5 la saison précédente, la chute a été drastique pour Getafe cette saison. Ils sont actuellement 15e et n’ont pas enregistré de victoire lors de leurs cinq derniers matchs.

Cela ne sera pas facile pour le Real, car il doit à nouveau faire face à plusieurs absences clés empilées sur une liste déjà remplie de blessés.

Le Real Madrid sera privé d’Eden Hazard, Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal, Lucas Vazquez et Ferland Mendy en raison d’une blessure. Fede Valverde manquera également en raison des protocoles COVID.

Getafe a sa juste part de ratés, car ils le seront probablement sans Enes Unal, Cucho, Dario Poveda, Sofian Chakla et Erick Cabaco.

Nacho et Casemiro manqueront tous les deux en raison d’une suspension.

Getafe

Soria; Nyom, Djene, Timor, Olivera; Arambarri, Maksimovic; Alena, Portillo, Cucurella; Mata

Real Madrid

Courtois; Odriozola, Militao, Chust, Marcelo; Modric, Isco, Kroos; Asensio, Vinicius, Benzema

C’est le plus faible de l’équipe du Real Madrid depuis un bon moment cette saison. Les options défensives et au milieu de terrain sont assez peu réparties. À tel point que Zidane a appelé quatre joueurs de Castilla pour ce match.

Compte tenu du manque d’options, nous verrons probablement Victor Chust commencer aux côtés d’Eder Militao en arrière-plan.

Modric et / ou Kroos pourraient utiliser un repos afin qu’ils ne puissent pas démarrer. C’est là que quelqu’un comme Sergio Arribas pourrait commencer ou se substituer à un moment donné pour donner aux vétérans du milieu de terrain un peu de repos après une série de matchs difficiles.

Getafe – Real Madrid 1-2

C’est l’adversaire que le Real Madrid a la chance de jouer dans ces circonstances. Getafe n’a pas bien joué du tout cette saison et est actuellement en mauvaise posture. Pourtant, il ne serait pas choquant que le Real lutte pour obtenir une victoire de ce week-end compte tenu des ratés et de l’inexpérience de certains des joueurs de Castilla qui figureront probablement.

Les Blancos devront creuser profondément s’ils veulent les trois points sur la route et continuer leur défi sur les chances de titre de l’Atletico et de Barcelone. Après trois matchs importants consécutifs, cela ressemble à une autre bataille difficile étant donné la situation de blessure et de suspension.