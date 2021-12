Getafe – Athlétique | Les raisons de l’expulsion de Quique Sánchez Flores

12/07/2021

Le à 09:47 CET

L’entraîneur de la Getafe, Quique Sanchez Flores, a été expulsé après le match que son équipe a joué contre lui Athlétisme de Bilbao, dans une image qui a traversé les réseaux sociaux. La raison en est que s’adresser au quatrième officiel « de manière exaltée » et « fortement » protester contre l’arbitre assistant « avec un ton menaçant », selon le procès-verbal officiel du match de Jorge Figueroa Vazquez.

Comme on peut le voir sur les images, l’entraîneur a sauté sur le terrain une fois que l’arbitre sévillan a indiqué la fin du match, avec une attitude désinvolte et des gestes de colère visibles. À son avis, parce que l’arbitre a laissé le jeu se poursuivre après la dernière attaque du Getafe avec le temps déjà accompli.

L’Athletic n’a pas réussi à marquer mais cela n’a pas empêché la colère de l’entraîneur, qui a dû être saisi par différents coéquipiers du staff technique et ses propres joueurs, comme Aleñá après son attaque de fureur.

C’est ce que Figueroa Vázquez a écrit dans le Getafe – Minutes athlétiques :

« Autres incidents : (Technicien : Enrique Sánchez Flores) Après avoir terminé le match, l’arbitre assistant numéro un me dit que L’entraîneur doit être expulsé pour être entré sur le terrain et s’être adressé au quatrième officiel d’une manière exaltée et à haute voix, les bras levés, pour protester contre notre décision en disant: « C’était une faute, c’était une faute ».

« Il s’est ensuite adressé à l’arbitre assistant numéro un, en protestant à plusieurs reprises et en répétant les phrases ci-dessus sur un ton menaçant. Une fois la phrase rouge montrée, il s’est adressé à moi avec agressivité en me disant : ‘Pourquoi m’as-tu expulsé ?’ » « Je n’ai rien fait. « Après ces événements, il a dû être retenu par plusieurs joueurs et membres du staff technique à plusieurs reprises afin d’être retiré du terrain de jeu », précise le procès-verbal.

Figueroa Vázquez expulse Quique Sánchez Flores

| .

Le coach en a parlé en conférence de presse

Malgré l’écriture dans le document officiel du parti, Quique, lors d’une conférence de presse, a donné une version différente de ce qui s’est passé, déclarant que il a fait un commentaire rapide, « quelque chose comme ‘ici oui et là non' » qui l’a fait « expulser la seconde ».

« C’est à ce moment-là que je me suis senti mal. C’est quelque chose que je dois me contenir, c’est mon erreur. Je regrette que la situation se soit passée comme ça. Se sentir expulsé sans ouvrir la bouche dans un match rude, dur, de duels, de balles divisé, avec beaucoup de frictions, de collisions et de fautes, car à ce moment-là je me sentais sans protection », a-t-il déclaré.

« Je n’ai pas contrôlé ma colère, j’aurais dû, mais être expulsé pour une action aussi insignifiante me semblait injuste. Nous étions à un niveau où il était impossible de dialoguer. Ce n’étaient que des gestes et des frustrations. Il y a des caméras et quelque chose que vous verra et comprendra. Nous sommes avec des pulsations très élevées. Pour expulser il faut faire quelque chose de sérieux, mais dans ce cas tout a été trop rapide. Mais il faut tourner la page et parler du jeu », a-t-il ajouté.

Quique a essayé d’affiner ce qu’il a dit exactement à l’arbitre : « Quelque chose comme le manque d’Aleñá ‘ici oui et ici non’. J’entendais dans la pièce d’attaque la remise du juge, qui disait quatre, trois, deux, un… c’est une pièce qui a duré jusqu’à 30 secondes quand devant moi ils décochaient jusqu’à quatre secondes. Je me suis senti expulsé du second. Le juge a dit ‘expulsé’ et là je n’ai pas pu me contrôler. Il me semble que tout cela a été assez inconfortable au final, mais je préfère rester dans le jeu. »

En tant qu’entraîneur de Getafe, en raison de l’expulsion, il encourt une pénalité d’au moins deux matchs, qui pourrait être plus importante si le comité de la compétition la considère comme une « infraction majeure ».