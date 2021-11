Getafe-Cádiz, fin anticipée pour le salut

20/11/2021 à 16h40 CET

.

Bien que plus de la moitié du parcours reste à disputer, le Getafe et le Cadix jouera ce dimanche dans le Colisée Alfonso Pérez ce qui pourrait être une finale salvatrice, un combat dans lequel les deux clubs sont plongés, en manque de points.

En particulier le Getafe, qui n’accumule que 6 des 39 possibles et est dernier du classement. Il a à peine gagné un match et, bien qu’avec le changement d’entraîneur (Quique Sanchez fleurs pour Michel) on aperçoit des pousses vertes, elles n’ont pas encore fini de germer.

Le choc contre Cadix peut marquer un avant et un après dans l’évolution de l’équipe madrilène, qui est à cinq points du salut qui marque le grenade. Avec un de plus, c’est la boîte de Cadix et c’est pourquoi elle ne peut pas se permettre de perdre. Une défaite laisserait Getafe très enfoncé dans le tableau. Une victoire permettrait cependant aux hommes de Quique de sortir la tête haute et de quitter la dernière place, qui serait occupée par Levante.

Le miroir dans lequel le Getafe Ce sera dans celui d’il y a deux jours, lorsque le Colisée Alfonso Pérez est devenu l’étape où l’équipe azulón a ajouté sa première victoire contre le Espagnol (2-1). Transformer leur stade en fort est un objectif du Getafe, qui veut réitérer la victoire contre Cadix.

Quique récupérera un joueur important comme Sandro Ramírez, qui a déjà quitté l’infirmerie et pourrait former un partenaire d’attaque avec le Turc Enes final, auteur des deux buts qui ont mis fin à l’Espanyol.

Cependant, vous pourriez perdre Nemanja Maksimovic, qui est rentré blessé de ses engagements internationaux en Serbie. Il est douteux avec un doigt cassé d’une main et son remplaçant, s’il n’arrive pas à temps, sera le Portugais Florentino Luis. Dans le chapitre des accidents, il y a aussi le Tchèque Jakub Jankto, qui ne réapparaîtra probablement qu’en décembre après avoir subi une grave entorse à la cheville lors de la cinquième journée contre le Rayon Vallecano.

Le reste du modèle est disponible pour Quique, qui pourrait inclure au onzième Vitolo. Le joueur canarien a déjà profité de dix minutes la veille après avoir surmonté une blessure musculaire et pourrait apporter de l’air frais à son équipe. L’arrière droit uruguayen est également prêt Damien Suárez, qui a purgé un match de pénalité, et le Mexicain José Juan Macías, qui a laissé une déchirure fibrillaire.

Cadix vient de gagner à Bilbao

Les Cadix veut confirmer lors de la visite sur le terrain de Getafe sa lueur de réaction après avoir remporté son dernier match, également joué à l’extérieur à Bilbao contre Sportif (0-1) et s’éloigner un peu plus des positions de relégation.

Il s’agit de la deuxième victoire des joueurs de Cadix de la saison, après celle remportée à Vigo contre les celtique (1-2) en septembre, et atteindre un tiers en Getafe il aurait une double valeur lorsqu’il serait obtenu dans le fief d’un des rivaux directs de la lutte pour la permanence. L’entraîneur de la Cadix, Allvaro Cervera, a les victimes des blessés José Mari Martín-Bejarano, Martin Calderon et Jon Ander Garrido, en plus de l’attaquant monténégrin Milutin Osmajic, pour un éventuel positif au covid-19.

Il y a plusieurs footballeurs qui n’ont pas pu s’entraîner tous les jours de la semaine avec leurs coéquipiers, ayant assisté à divers engagements internationaux. L’un d’eux, le milieu de terrain danois Jens Jonsson, n’est pas entré dans l’appel, mais le reste. Parmi eux se trouve l’attaquant hondurien Antoine Lozano, qui n’a pas joué le dernier match avec son équipe nationale contre le Costa Rica par précaution après avoir subi un certain malaise lors du match précédent contre le Panama.

Le joueur centraméricain, absent de ce dernier match, pourrait ne pas être titulaire contre lui Getafe bien qu’il semble remis de sa blessure. Le manque d’entraînement avec ses coéquipiers pourrait être le déclic. Le milieu de terrain chilien Tomás Alarcon peut revenir après avoir purgé un match de pénalité pour accumulation d’avertissements.

Sur un autre des internationaux de l’effectif, le défenseur arménien Varazdat Haroyan, Cervera Il a commenté lors de sa dernière apparition qu’il est « un très bon professionnel » et que « c’est un plaisir de s’entraîner avec lui », c’est pourquoi il est l’un des footballeurs les plus utilisés au centre de la défense et qu’il pourrait revenir jouer à ce poste au Coliseum Alfonso Perez.

Les files d’attente probables

Getafe: Soria; Damian, Djené, Cuenca, Mitrovic, Olivera ; Florentino, Arambarri, Aleña; Sandro et Enes Unal.

Cadix: Ledesma; Carcelén, Haroyan, Cala, Espino; Fali, Álex Fernández, Salvi, Perea ; Neveu et Negredo.