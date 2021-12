Getafe espère alléger ses pénalités en championnat en Coupe sans choc

15/12/2021 à 21h00 CET

.

Getafe se rend à l’Atlético Baleares dans le but d’atténuer leurs pénalités en championnat et pour les joueurs moins communs de se défendre contre un Atlético Baleares enthousiasmé par la Copa del Rey et qui veut surprendre.

L’équipe des Baléares reçoit Getafe 35 ans après la dernière visite d’une équipe Première dans son stade, le Majorque de Lorenzo Serra Ferrer, qui en novembre 1986 l’avait éliminé (2-4) en prolongation.

Le bleu et blanc, dont l’objectif principal cette saison est la promotion directe et retour au football professionnel 58 ans plus tard, Ils tenteront de faire vivre le rêve de l’échanson après avoir éliminé Calahorra.

Vaincre le premier tour contre l’équipe de la Rioja avait des connotations épiques pour les îles Baléares, car ils ont fait match nul (1-1), ont forcé des prolongations et des pénalités avec une tête précise de leur gardien Xavi Ginard en temps de remise.

Le club des Baléares des Allemands Ingo Volckmann (propriétaire) et Patrick Messow (directeur sportif) joue ses matchs dans le stade des Baléares rénové, avec du gazon naturel et d’une capacité d’environ 4 000 spectateurs.

L’entraîneur de l’équipe Palmesan est le Catalan Xavi Calm qui dirige un effectif très compétitif dans lequel se démarque son meilleur buteur, le Brésilien Vinicius Tanque, formé à Botafogo.

Les Baléares, fondées en 1942 bien que ses origines remontent à 1920 après la fusion de plusieurs clubs qui l’ont précédée, a publié des messages décrivant le duel contre Getafe de Quique Sánchez Flores comme « une opportunité rêvée, objective et historique ».

Pour Getafe, le match est aussi une opportunité, bien que dans leur cas de retrouver la victoire et de se renforcer après avoir souffert de la première zone de relégation tout au long de la saison.

L’équipe madrilène sait que les matchs contre des rivaux de catégorie inférieure sont parfois de la triche et c’est pourquoi ils ont soigneusement préparé le match car ils ne veulent pas de surprises.

Avant l’accumulation des parties Quique Sánchez Flores fera des rotations dans un onze qui ne sera pas loin de celui qui a joué il y a deux semaines contre Mollerussa (1-5) au premier tour de la Coupe. De cette façon, Jaime Mata pourrait avoir des minutes dans l’attaque, qui joue un rôle secondaire en Ligue mais a marqué trois buts en Coupe.

En raison d’une blessure, le Mexicain José Juan Macías (problèmes au soléaire), Vitolo (allongement des ischio-jambiers), Sabit Abdulai (ligament croisé déchiré) et Chema Rodríguez et David Timor, tous deux mal à l’aise. Ils sont rejoints par Sandro Ramírez, qui a joué la dernière journée mais a un coup et s’entraîne en marge.

Les files d’attente probables

Atlético Baléares : Ginard ; Luca, Ignasi, Delgado, Orfila, Cordero, Petcoff, José Fran, Canario, Vinicus et Dioni.

Getafe : Yañez ; Iglesias, Nyom, Cabaco, Jonathan Silva ; Jankto, Poveda, Florentino, Algobie ; Aleña; et Mata.

Arbitre: Javier Alberola Rojas (C. Castellano-manchego).

Stade: Stade des Baléares.

Heure: 21h00.