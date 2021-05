“Getafe est un bon endroit pour moi, ça me rappelle de bons souvenirs”

27/05/2021 à 20:09 CEST

.

Entraîneur Miguel González ‘Michel’ officiellement annoncé en tant que nouvel entraîneur de Getafe Pour les deux saisons suivantes, il était heureux de revenir sur le banc dans une équipe qui “a toujours bien joué au football” et qui lui rappelle de bons souvenirs.

Michel a dirigé l’équipe azulón d’avril 2009 à 2011. Il l’a sauvé de la relégation dès son arrivée, puis il s’est qualifié pour la Ligue Europa pour la première fois..

«J’attendais depuis un certain temps; j’ai eu une offre en Espagne et à l’étranger, mais en raison des circonstances, aucune raison n’avait été donnée et Getafe est un bon endroit pour moi, ça me rappelle de très bons souvenirs “a déclaré le nouvel entraîneur de Getafe lors du Congrès mondial des entraîneurs de l’AK qui a lieu au siège de la Fédération espagnole de football.

L’entraîneur de Madrid a rappelé que “Getafe a toujours été une équipe qui a bien joué, avec Bordalás avec Schuster, avec Quique Sánchez Flores, avec Laudrup, même avec moi », a-t-il souligné.

Lors du congrès des entraîneurs qu’Aitor Karanka dirige au siège de la Fédération espagnole de football, Michel a souligné que “pour remporter la victoire et être une bonne équipe, il y a différents styles et différentes méthodes et c’est ce que nous allons essayer”. “Je me suis entraîné dans quatre pays, dont l’Espagne, et même si cela ne semble pas être le cas parce que le football est universel, il est absolument différent”, a-t-il indiqué.

Michel a souligné le haut niveau des entraîneurs espagnols. “L’entraîneur espagnol est très apprécié à l’étranger car il y a beaucoup de concurrence ici et vous devez essayer d’être très bon. Il faut connaître le club, son histoire et ce que veulent les fans. Évaluez l’équipe et ses possibilités car peu importe à quel point vous avez votre idée du jeu, vous devez vous adapter à l’équipe et à ce que vous voulez faire. “

«Il faut s’adapter vite et il est essentiel d’essayer de les convaincre car lorsque vous arrivez sur un lieu et essayez d’imposer vos méthodes, il semble que vous venez d’envahir. Il s’agit de les convaincre, de vous accompagner dans la nouvelle formation systèmes, dans les nouveaux horaires, comment concurrencer etc. Et aussi, quelque chose de très important dans le développement de votre travail, qui est de convaincre les joueurs qu’après l’entraînement, on est footballeur 24 heures sur 24 », a-t-il souligné. .