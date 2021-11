Getafe marque et quitte la dernière place

21/11/2021 à 16:04 CET

Jésus Burgos (@jburgosub)

Mérite la victoire celle remportée ce dimanche matin par Getafe de Quique Sanchez Florez contre un Cadix toujours compliqué (3-0) de Allvaro Cervera. Une victoire pour ajouter trois points très importants qui permettent à l’équipe madrilène de quitter la dernière place du classement et de laisser une image qui, après l’arrivée du nouvel entraîneur, s’améliore et montre déjà une équipe qui obtient de bons résultats et qui, petit à petit, ça devient fort à la maison. Trois en-têtes, l’un des Matias Olivera dans la première partie et les deux autres de Jorge Cuenca et Enes final en seconde période, ils ont permis de certifier une victoire bien méritée pour l’équipe azulón.

AVOIR

GOUJAT

Getafe

David Soria ; Djené, Olivera, Mitrovic (Cabaco, 82′), Jorge Cuenca ; Damián Suárez, M. Arambarri, Carles Aleñá (Vitolo, 82 ‘); Maksimovic (Florentino, 65′), Enes Ünal (Darío, 82′) et Sandro (Mata, 61’).

Cadix

Ledesma ; A. Espino, Iza (Fali, 46′), Haroyan, Juan Cala ; Sánchez (Chapela, 46′), Tomás Alarcón (Á. Jiménez, 56′), A. Perea (Lozano, 64′); lex, Sobrino (Bastida, 64′) et A. Negredo.

Buts

1-0 M.7, Olivera. 2-0 M.60, Jorge Cuenca. 3-0 M.81, Enes Ünal. 4-0 M.94, Mata.

Arbitre

De Burgos Bengoetxea. TA : Sandro / A. Perea, Álex, Haroyan et Juan Cala.

Incidents

Match correspondant à la quatorzième journée de LaLiga Santander joué au Coliseum Alfonso Pérez (Madrid).

Déjà en période de remise, Jaime Mata, qui est sorti pour le fraîchement récupéré Sandro, a clôturé la victoire avec un vrai but.

Très vite, l’équipe locale a pris la tête du match. Sept minutes après le début du match, il a déjà frappé et pris l’avantage au tableau d’affichage. Une combinaison entre Laissez-moi et Damien Suárez pour qu’il soit le dernier au centre d’un ballon au deuxième poteau où Matias Oliveras Il a anticipé sa défense pour terminer le ballon au fond des filets et dépasser Getafe au tableau d’affichage. La connexion uruguayenne a suffi à Getafe pour aller de l’avant au tableau d’affichage à la mi-temps. De son côté, Cadix a donné une meilleure version en première mi-temps et a su compliquer les choses pour les locaux. Un en-tête de Alvaro Negredo ou un coup de Salvi Sanchez ils ont pu changer l’avenir du parti. Cependant, David soria J’étais là.

Le joueur du bas a apprécié et s’est battu

A la reprise de la seconde mi-temps, après avoir traversé les vestiaires, Enes Ünal a pu allonger le score après avoir terminé seulement depuis le point de penalty un centre radio-dirigé de, encore une fois, Damien Suárez. Enfin des coups de pied arrêtés est venu le deuxième but. Arrivé à l’heure du jeu, Arambarri a fait un grand centre à la surface de visite, dans une faute talonnée, et Jorge Cuenca Il est entré en force pour terminer et mettre la terre au milieu du tableau d’affichage. Le premier but de l’ancienne équipe de jeunes du FC Barcelone avec le maillot Getafe.

Pour sa part, la belle opportunité de Cadix en seconde période est venue grâce à une action individuelle de Alvaro Jiménez. Le footballeur, qui avait quitté le terrain de jeu il y a quelques minutes à peine, est descendu sur l’aile droite pour vitesse, a tiré et son ballon a touché un défenseur qui a fini par empoisonner un ballon qui Soria réussi à bloquer. Dès lors, peu ou rien des Cadix.

Il a réussi à arriver à nouveau troisième avec une tête de Bassin. Cependant, le rejet du service de coin s’est terminé dans un nouveau centre de Arambarri Quoi un je il a terminé pour faire le troisième et certifier les trois points très importants. Alors que le match semblait terminé, déjà dans le temps additionnel, un grand ballon de Florentin en a profité Buisson qu’il a épissé, sans que la balle ne tombe au sol, et a croisé un tir qu’il n’a rien pu faire Ledesma. Une victoire pour sortir de la dernière place, qui a déjà un nouveau propriétaire, Levante UD.