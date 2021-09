Getafe signe le pire départ de l’histoire en Liga

in

27/09/2021 à 13:20 CEST

Getafe de Míchel a signé l’un des pires départs de l’histoire de la Liga avec un total de sept défaites. Ils ajoutent zéro point sur 21 possibles, 12 buts contre et seulement deux buts en faveur et ils rejoignent Real Racing (1929), Real Zaragoza (1952) et Extremadura (1996) comme les pires équipes pour commencer une saison dans l’élite du football espagnol.

Madrid, qui avait les premiers points en main contre l’Atlético de Madrid lors du match interhebdomadaire, sont tombés contre Valence (1-0), Séville (0-1), Barcelone (2-1), Elche (0-1), le Rayo Vallecano (3-0), l’Atlético de Madrid (1-2) et le Real Betis (2-0) lors des sept premiers matchs de la saison et a placé l’entraîneur Míchel González sur la rampe de départ.

7 – Getafe est la quatrième équipe de l’histoire de la Liga à subir sept défaites lors de ses sept premiers matchs de la saison, après le Racing Santander en 28/29, le Real Saragosse en 52/53 et l’Estrémadure en La 96/97. Choc – OptaJose (@OptaJose) 26 septembre 2021

Les azulones n’ont pas commencé du bon pied l’étape post-José Bordalás, qui a fait de Getafe une équipe européenne lors de la saison 2019/20, et ils font partie des équipes qui figurent parmi les candidats à la relégation. Sur les trois équipes qui ont enregistré sept défaites au départ, une seule, Real Racing, a été sauvée à la fin de la saison ; et, en partie, grâce à la promotion du salut d’alors. Le Real Saragosse et l’Estrémadure ont tous deux chuté dans la catégorie sur le même parcours.

Retournez-vous, la conviction de Michel

L’entraîneur espagnol, Míchel González, a assuré que les chiffres ne représentent pas le jeu de l’équipe et il fait confiance au projet sportif malgré l’incapacité de l’équipe à être décisif en attaque. L’ancien entraîneur de Séville, Malaga ou de l’Olympiacos, entre autres, Il ne craint pas pour sa position malgré le fait qu’il soit le principal placé pour être le premier limogeage de la saison en Liga avec Javi Calleja.

Alavés et Getafe sont les pires équipes de ce début de Liga: ils n’ont marqué aucun point lors de leurs cinq premiers matchs. Ceux de Javi Calleja, contrairement à ceux de la capitale, Ils ont obtenu la première victoire de la saison contre l’Atlético de Madrid (en plus d’avoir un match de moins) et ils ont pris l’air avant la deuxième pause de l’équipe nationale..