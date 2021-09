Getafe signe le pire départ de son histoire

19/09/2021 à 11h46 CEST

.

La défaite contre le Rayo Vallecano (3-0) a laissé Getafe dans une situation difficile, avec zéro point sur quinze possibles après la dispute des cinq premières journées et avec des chiffres jamais vus auparavant dans le club madrilène, qui a déjà signé son pire départ. au cours d’histoire.

Pour le moment, rien ne va pour Getafe, qui a à peine marqué un but, celui que Sandro Ramírez a fait au Camp Nou, et en a reçu huit au total. Ces chiffres sont dangereux pour Michel, le successeur de José Bordalás, qui n’a pas encore réussi à trouver la clé pour assurer la continuité du projet réussi du désormais entraîneur de Valence.

Si le locataire actuel du banc azulón regarde en arrière, il verra que les statistiques de l’équipe qu’il dirige sont les pires pour Getafe au cours des 16 saisons qu’il a jouées en première division. Jamais, au cours des cinq premiers jours, il n’avait manqué de points.

La Getafe la plus proche de ses chiffres était celle menée par le Danois Michael Laudrup, qui au cours de l’année académique 2007/2008 n’a obtenu que deux points sur quinze possibles. Au final, il s’est battu pour ne pas être relégué, mais il a conservé son poste et a offert des moments historiques tels qu’une finale de la Copa del Rey qu’il a perdue contre Valence et un quart de finale mémorable contre le Bayern Munich en Coupe UEFA. Puis il est parti.

En troisième position des pires départs de Getafe est celui qui a dirigé Fran Scribe au cours de l’année universitaire 2015/16. Cette saison-là, il obtient à peine trois points sur quinze et est licencié le trente-deuxième jour. Son poste était occupé par Juan Eduardo Esnáider, cela n’a pas pu éviter la descente du club azulón.

La Getafe de Quique Sanchez Flores il a également ajouté les mêmes unités. Lors de ses débuts en première division, lors de la campagne 2004/05, il a marqué trois points, bien qu’il ait ensuite réussi à stabiliser la situation pour se sauver confortablement. Le même que Cosmine Contre en 2014/15, dans laquelle il a été licencié par Quique Sanchez fleurs.

Les trois saisons de Lewis Place García (2011-2014) sur le banc de Getafe s’est terminé par un début similaire : à tous, il a accumulé quatre points après la dispute des cinq premières journées. Dans les trois cas, son équipe a signé des campagnes quelconques et dans la dernière, il a été remplacé par Cosmin Contra lors de la 28e journée.

Le premier cours de José Bordalás En première division (2017/18) avec Getafe, il a terminé avec cinq points. Plus tard, en 2019/20, il a atteint six et en 2018/19 et en 2020/21, il a atteint sept, comme il l’a fait. Bernd Schuster en 2006/07 et Michel dans sa phase précédente en 2010/11.

Les deux meilleurs départs de Getafe ont été signés par deux entraîneurs très différents. En deuxième position, avec huit points, se trouve le Getafe de Victor Muñoz de la saison 2008/09. Curieusement, cette équipe s’est dégonflée et a finalement été remplacée par Michel, qui a sauvé l’équipe de la relégation lors de la dernière journée.

La première position sur la liste est occupée par Getafe pour l’année académique 2005/06 dirigée par Bernd Schuster. Il a obtenu onze points estimés après avoir battu l’Espanyol (0-2), Alavés (3-4) et l’Atlético de Madrid (0-1) et fait match nul contre l’Athletic et Majorque (tous deux 1-1). Il est même devenu le leader lors de la troisième journée.

Maintenant, les temps sont différents. Getafe ne court plus allègrement dans le haut du classement comme cette année-là en 2005. Après cinq tours, 16 ans plus tard, il occupe la dernière place du championnat avec une situation préoccupante et avec un rival important au coin de la rue : l’Atlético de Madrid.

RÉSULTATS GETAFE APRÈS LES CINQ PREMIERS JOURS :

COACH POINTS DE SAISON

2004/05 3 Quique Sanchez Flores

2005/06 11 Bernd Schuster

2006/07 7 Bernd Schuster

2007/08 2 Michael Laudrup

2008/09 8 Víctor Muñoz (licencié)

2009/10 6 José Miguel González “Míchel”

2010/11 7 José Miguel González “Míchel”

2011/12 4 Place Luis García

2012/13 4 Place Luis García

2013/14 4 Luis García Plaza (rejeté)

2014/15 3 Cosmin Contra (licencié)

2015/16 3 Fran Escribá (limogé et relégué)

2017/18 5 José Bordalás

2018/19 7 José Bordalás

2019/20 6 José Bordalás

2020/21 7 José Bordalás

2021/22 0 José Miguel González “Míchel”