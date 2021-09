Getafe, un endroit approprié pour débloquer l’attaque rojiblanco

20/09/2021

Le à 19:53 CEST

SF

Combattu au but après deux 0-0 malgré une pléthore d’attaquants, l’Atlético de Madrid affronte sa visite à Getafe ce mardi, un lieu et une équipe propices à débloquer son attaque contre un adversaire qui n’a pas encore marqué, par qui a gagné 16 matchs et a marqué 34 buts sans en recevoir au stade de l’entraîneur argentin Diego Siméone.

Il n’y a pas de meilleur endroit pour que l’Atlético dénoue enfin le nœud qui l’a empêché de marquer lors de ses deux derniers matchs dans le Wanda Metropolitano, contre le Portugais Porto en Ligue des champions et l’Athletic Club en championnat de la ligue samedi dernier. Avec des conseils différents, le résultat était le même : 0-0.

Disposant du plus grand arsenal offensif dont on se souvienne, avec l’Uruguayen Luis Suarez, Le français Antoine Griezmann, l’Argentin Ange Corréa et portugais Joao Félix -ce dernier sanctionné après avoir été expulsé pour un double jaune contre l’Athletic, tous deux dans le même jeu, le premier pour un coup avec le bras et le second pour un geste de mésentente envers l’arbitre Jésus Gil Manzano– La vérité est que l’Atlético ne trouve pas le chemin du but.

“C’est le football. Cela peut arriver. Je n’ai aucun doute et je fais absolument confiance à l’équipe et aux joueurs que nous avons. Et par conséquent, nous allons travailler pour que ce nombre de bons joueurs fasse ce qu’ils ont toujours fait, ce sont des buts”, mentionné. Siméone après le duel contre l’équipe de Bilbao, deuxième d’affilée sans but.

Après avoir alterné deux paires d’attaquants dans ces deux matchs sans succès, tout indique que la rotation offensive conduirait à Lewis Suárez à la pointe de l’attaque initiale, se demandant si son compagnon sera Griezmann ou sangle.

Ce qui est clair, c’est que dans la recherche du but, l’Atlético devra chercher de nouveaux messagers, puisque, en l’absence du dernier entraînement cet après-midi, la blessure musculaire du Français Thomas lemar ajouter l’inconnu du capitaine Jorge ‘Koke’ Résurrection, qui a raté le duel contre l’Athletic en raison d’une autre blessure musculaire, et celui du pivot français Geoffrey Kondogbia, qui a quitté le terrain sur blessure lors du match de samedi.

Ainsi, si aucune des deux dernières ne récupère à temps, ce serait le moment du Mexicain Hector Herrera, qui pourrait décrocher son premier titre après être parti dans les deuxièmes parties des deux derniers duels, avec l’Argentin Rodrigo de Paul d’un côté et Image de balise Marcos Llorente dans l’autre.

De son côté, Getafe accueillera l’Atlético de Madrid, leur pire rival possible, au pire moment dont ils se souviennent depuis longtemps. Le tableau rojiblanco, sa bête noire de la dernière décennie, apparaît à l’horizon du tableau Michel quand vous en avez le moins besoin. Les données parlent d’elles-mêmes : puisque Diego Siméone arrivé sur le banc rojiblanco, Getafe n’a pas battu son rival et n’en a marqué aucun lors des 17 derniers matches de championnat, dont 19 en Copa del Rey.

Au-delà des données, la situation sportive du club présidé par Ange Torres Cela ne pourrait pas être plus inquiétant. Dehors José Bordalás du projet, Michel hérité, a priori, d’un bonbon avec presque tous ses morceaux. Avec l’ajout de quelques noms pour renforcer le gabarit et avec le seul écart important par rapport à Marc Cucurella, dans la ville méridionale de Madrid, une saison passionnante était attendue.

Cependant, les cinq premiers matchs ont ramené Getafe à la réalité. Il a tout perdu. Le dernier, samedi dernier contre le Rayo Vallecano (3-0), dans un duel qui a laissé les hommes de Michel. Bien que contre Séville, Barcelone et Valence ils aient bien joué et ne méritaient pas de perdre, les matchs suivants contre Elche et Rayo ont marqué la ligne descendante d’une équipe sans idées, avec une faible estime de soi et en manque de points.

Surtout Michel, qu’avec une sixième défaite consécutive pourrait avoir des ennuis et que le bruit d’un éventuel licenciement avant l’heure pourrait commencer à retentir dans les tribunes du Colisée Alfonso Pérez.

Getafe devra donc lutter contre les statistiques et contre la pression imposée par la nécessité. De plus, il aura les pertes de certains joueurs importants qui ont été blessés : l’Uruguayen ne sera pas là Mauro Arambarri et le tchèque Jakub Janktoalors qu’ils doutent Sandro Ramírez et Eric Cabaco.

L’absence de Arambarri sera couvert par le portugais Florentin, qui a joué une bonne seconde mi-temps à Vallecas. Victor Machín ‘Vitolo’, prêté au Colisée par l’entité matelas, occupera l’espace de Jankto et jusqu’au mexicain José Juan Macías pourrait avoir une chance après les flashs qu’il a laissés contre le Rayo Vallecano. Michel, vous pourriez échanger votre 5-3-2 contre un 4-4-2 plus classique pour inverser une tendance négative très dangereuse.

Les files d’attente probables

Getafe: Soria ; Damian, Djené, Cuenca, Olivera; Vitolo, Maksimovic, Florentino, Aleña ; Macías et Enes Ünal.

Athlète de Madrid: Oblak ; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco ; Llorente, Herrera, De Paul ; Correa ou Griezmann et Suárez.

Arbitre: Cuadra Fernández (Comité des Baléares).

Stade: Colisée Alfonso Pérez.

Heure: 19:30