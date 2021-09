Getafe, une équipe en crise sans Bordalás

21/09/2021

Le à 13:13 CEST

Getafe de Míchel a commencé la saison 2021/22 du mauvais pied: ils ont cinq défaites lors des cinq premières journées de Liga, le même record que les Alavés de Javi Calleja, et sont en position de relégation. La première année sans José Bordalás, maintenant à Valence, l’équipe azulón cherche les premiers points du parcours contre l’Atlético de Madrid par Cholo Simeone.

Les Madrilènes, qui ils n’ont pas pu ajouter contre Valence, Séville, Barcelone, Elche ou Rayo VallecanoIls affronteront un Atlético de Madrid qui a montré quelques lacunes lors des derniers matchs. Getafe cherchera sa première victoire cette saison et la première à domicile contre les colchoneros depuis une décennie.

4 – @GetafeCF a commencé une saison de Liga avec quatre défaites lors de ses quatre premiers matchs pour la première fois et seules trois équipes ont perdu leurs cinq premiers matchs dans une campagne du 21e siècle : Sporting de Gijón en 2008, Alavés et Málaga en 2017. Réaction . pic.twitter.com/yUN6rNnjbi – OptaJose (@OptaJose) 18 septembre 2021

Seuls le Sporting de Gijón (2008), Málaga (2017) et Alavés (2017 et 2021) avaient récolté ce bagage de départ en Liga au cours du 21e siècle avec un total de cinq défaites lors des cinq premières journées.. L’Atlético de Madrid, au Coliseum Alfonso Pérez, et Valence, au Mestalla, sont les prochains rivaux du Getafe de Míchel, déjà signalé par un mauvais départ.

L’Atlético de Madrid, le pire rival au pire moment

Les colchoneros visitent Getafe dans l’un des matches de la sixième journée de Liga. Les hommes de Cholo Simeone ont deux nuls consécutifs et cinq points sur neuf possibles, mais n’ont plus perdu au Alfonso Pérez Coliseum depuis novembre 2011. Depuis lors, ils ont ajouté six victoires et trois nuls toutes compétitions confondues.

Sans José Bordalás aux commandes du projet sportif, Getafe ne sait toujours pas ce que c’est que de marquer, encore moins de gagner : cinq défaites qui ont déclenché l’alarme au sein du club et où Míchel, comme Javi Calleja, est l’un des points principaux et dont la position est plus que jamais dans l’air..