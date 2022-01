Getafe vs Real Madrid 2022 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le Real Madrid se rend à Getafe dans l’espoir de commencer l’année 2022 sur une bonne note. Los Blancos sont en tête du classement avec une marge solide mais doivent continuer à gagner des matchs afin que l’entraîneur Carlo Ancelotti puisse effectuer quelques rotations dans la compétition espagnole lorsque les huitièmes de finale de la Ligue des champions commenceront.

Getafe a été une mauvaise équipe cette saison, mais elle s’est améliorée depuis la nomination de Quique Sanchez Flores. Ils ne sont plus en relégation et bien que le Real Madrid ait les outils pour les battre, il s’agit d’un match à l’extérieur et le premier après les vacances de Noël pourrait rendre les choses difficiles pour les hommes d’Ancelotti.

Le Real Madrid manquera également Vinicius dans ce match. L’attaquant est sorti avec Covid et Luka Jovic aussi. Cela signifie qu’Eden Hazard aura une bonne occasion de prouver sa valeur sur sa position préférée sur l’aile gauche, tandis qu’Asensio et Rodrygo se disputeront la place de départ sur le flanc droit.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 01/02/2022

Temps: 14h00 CEST, 20h00 HNE.

Lieu: Colisée Alfonso Perez, Getafe, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

